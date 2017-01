Les Néo-Canadiens ne seront pas interdits de séjour aux États-Unis

Le président Donald Trump a signé un décret-loi permettant de bloquer l’accès aux États-Unis aux citoyens de l’Iran, de l’Irak, de la Libye, du Soudan, de la Somalie, de la Syrie et du Yémen, au cours des 90 prochains jours.

...indépendamment de votre foi. La diversité fait notre force. #BienvenueAuCanada — Justin Trudeau (@JustinTrudeau) 28 janvier 2017

Toronto — Les détenteurs de passeports canadiens ne seront pas touchés par le décret signé par Donald Trump, interdisant aux citoyens de sept pays d’entrer aux États-Unis.Un courriel du bureau du premier ministre Justin Trudeau, envoyé samedi, stipule que les États-Unis ont donné l’assurance que les Canadiens à double citoyenneté ne seront pas renvoyés à la frontière.Plus tôt, le Département d’État des États-Unis avait déclaré que les Canadiens ayant la double citoyenneté de l’Iran, l’Irak, le Soudan, la Somalie, la Syrie, le Yémen et la Libye se verraient refuser l’entrée pour les trois prochains mois.Mais Kate Purchase, directrice des communications de Justin Trudeau, a déclaré dans un courriel que le conseiller en sécurité nationale de Donald Trump, Michael Flynn, a donné l’assurance que les passeports canadiens seront traités normalement par les agents américains de la frontière.Le gouvernement fédéral avait été timide dans sa réponse à l’interdiction américaine, alors que le premier ministre Justin Trudeau avait publié un message sur Twitter avisant ceux qui fuient la persécution, la terreur et la guerre, que le Canada les accueillera indépendamment de leur foi.Certains groupes canadiens représentant des gens des pays touchés ont condamné l’interdiction américaine.Le courriel de l’attaché de presse de Justin Trudeau ne mentionne pas la décision d’une juge fédérale de New York, qui a émis une ordonnance d’urgence samedi soir, interdisant temporairement aux États-Unis d’expulser des personnes appartenant aux nations assujetties à l’interdiction d’entrer en territoire américain du président Donald Trump.