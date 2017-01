Nouvelle manifestation anti-Trump à Montréal

Une autre manifestation pour contester l’accession de Donald Trump à la présidence des États-Unis doit avoir lieu samedi au centre-ville de Montréal.Organisée par le regroupement Solidarité sans frontières, la manifestation vise à dénoncer l’adoption de divers décrets par le nouveau président, qui s’attaquent notamment aux réfugiés et aux migrants.Son intention de construire un mur à la frontière du Mexique et son appui aux oléoducs Keystone et Dakota Access Pipeline, malgré la résistance des communautés autochtones, sont également fortement décriés par les protestataires.Solidarité sans frontières dit défendre des frontières ouvertes et appuyer les efforts « pour désobéir à l’impérialisme de frontière et le droit des personnes de migrer ».Le regroupement déplore du même coup la décision du gouvernement canadien d’appuyer l’oléoduc Keystone.