Ne renions pas notre humanité

Monsieur Ahmed Hussein, ministre de l’Immigration, des Réfugiés et de la Citoyenneté, Canada

Madame Kathleen Weil, ministre de l’Immigration, Québec

Dans un contexte de crise mondiale des réfugiés, où des milliers de femmes, d’enfants et d’hommes cherchent à fuir la guerre, la misère et l’insécurité, nous nous adressons à vous en votre qualité de ministres de l’Immigration ayant le pouvoir d’agir et de faire honneur aux valeurs de solidarité dont nous nous targuons ici comme à l’étranger.

Le 9 janvier dernier, Québec annonçait la suspension à partir du 27 janvier de toute nouvelle demande de parrainage collectif, alors même qu’un mouvement citoyen sans précédent prend vie pour accueillir ces populations. Pour justifier sa décision, Québec invoque notamment les retards indus dont souffrent les groupes de parrainage, alors que toutes et tous savent que l’allocation de ressources supplémentaires modestes permettrait de régler ce problème. Pour nous, cette décision n’est pas « pragmatique » ou « responsable », comme l’entend le gouvernement du Québec. Elle est avant tout idéologique. Le gouvernement du Québec n’a pas à cautionner l’inertie du gouvernement fédéral qui est principalement à l’origine des retards indus.

Aussi, Québec justifie sa position en s’appuyant sur la décision d’Ottawa de réduire les « cibles » de personnes réfugiées annuellement et de resserrer les critères d’admissibilité. Ainsi, des 10 000 personnes en cours d’examen fin 2016, une grande partie ne foulera pas le sol québécois avant 2018, voire 2019. Et pour 2017, Québec ne permettra qu’à 4400 personnes déjà parrainées par le programme collectif de trouver refuge ici, une baisse significative par rapport à 2016. L’écrasante majorité de ces personnes sont attendues par des gens prêts à les prendre en charge et à les accompagner, pour leur installation. Le parrainage collectif implique en effet que des citoyennes et des citoyens assument la responsabilité morale et financière de l’intégration de personnes réfugiées.

Derrière ces « dossiers » en attente, il y a des visages que nous voyons sur Skype, des voix que nous entendons au téléphone, des histoires et des familles forcées à fuir la guerre, à vivre dans l’extrême précarité et dans l’attente, des familles avec lesquelles nous avons tissé des liens sur la simple base de notre humanité commune.

Alors que Québec parle de respecter la « capacité d’accueil » de la province, mentionnons à titre d’exemple que la MRC de L’Assomption n’a accueilli à ce jour aucune personne réfugiée, malgré l’engagement de parrains et de marraines. Cette MRC compte 120 000 habitants.

Ottawa et Québec prennent aujourd’hui une décision politique qui nous privera, comme citoyens, de notre droit à manifester notre solidarité envers les personnes réfugiées. Le refuge est un droit et non un privilège.

Nous demandons que les gouvernements canadien et québécois haussent les « cibles » d’accueil des personnes réfugiées à la hauteur des besoins et de l’élan de générosité exprimé par une grande partie de la population.

Nous demandons que les gouvernements du Canada et du Québec allouent les ressources humaines nécessaires au traitement, dans un délai raisonnable, des demandes de parrainage qui émanent des divers secteurs de la société civile

Nous demandons que le gouvernement québécois annule la suspension du programme de parrainage collectif, un formidable outil pour faire de l’intégration des personnes réfugiées une source de richesse pour la société québécoise dans son ensemble.

Nous demandons que les gouvernements fournissent l’aide nécessaire aux groupes de parrainage pour mener à terme leurs démarches de solidarité.

Nous demandons une société qui accueille.

Nous demandons une société qui ne renie pas son humanité.

Signataires :

Feras Darwish, activiste et père de famille ayant bénéficié du programme de parrainage collectif, Montréal-Alep

Marwa Darwish, mère de famille ayant bénéficié du programme de parrainage collectif, Montréal-Alep

Jacques Godin, comédien, Montréal

Alain Stanké, journaliste, éditeur et producteur, Montréal

Lorraine Guay, infirmière retraitée et membre d'un groupe de parrainage collectif

Andrée Lévesque, historienne et marraine de réfugiés

Ariel Franco, enseignant et parrain en attente d’une famille de personnes réfugiées, L’Assomption

Diane Lamoureux, professeure retraitée de l'Université Laval, membre d’un groupe de parrainage collectif

Gabrielle van Durme, marraine d’une famille de réfugiés, Montréal

Maude Ménard-Dunn, enseignante, mère, marraine d’une famille de réfugiés, Montréal

Rafaëlle Sinave, enseignante, marraine d’une famille de personnes réfugiées, Montréal

Barbara Rufo, citoyenne, Montréal

Dominique Morin, «game designer» et père de deux enfants, Montréal

Natalie Laguë, Montréal

Marie-Pier Savard, enseignante et mère

Edith Cordeau-Giard, traductrice et réviseure, Montréal

Denis Blaquière, réalisateur solidaire de la famille Darwish, Saint-Jean-Baptiste

Carmen Giroux, enseignante solidaire de la famille Darwish, Saint-Jean-Baptiste

Hélène Larose, retraitée de l'enseignement et marraine d'une famille de réfugiés, Montréal

Véronica Ponce, enseignante et marraine d'une famille de personnes réfugiées, Montréal

Philippe Lavallée, conseil en développement durable, parrain d’une famille de personnes réfugiées, Montréal

Denise Trottechaud, retraitée et grand-mère, Gatineau

Julie Langelier, gestionnaire de projets humanitaires et mère, Montréal

Noémie Pomerleau-Cloutier, formatrice en alphabétisation populaire, citoyenne engagée et solidaire, amie d'une famille de réfugiés parrainés, Montréal

Véronique Laflamme, organisatrice communautaire et porte-parole du FRAPRU, Québec

Kim Doré, éditrice, Montréal

Amine Jubaili, gestionnaire, père et parrain d'une famille de personnes réfugiées, Montréal

Pascale-Audrey Moriconi, Montréal

Pascale Brochu, directrice, développement organisationnel - mobilité internationale, mère et marraine d'une famille de personnes réfugiées, Montréal

Johanne Ménard, auteure et éditrice, grand-maman d'accueil d'une famille de réfugiés, Montérégie

Laurence Elmoznino, enseignante, Montréal

Yara Atay, adjointe administrative, marraine d'une famille de réfugiés, Montréal

Claude Lapointe, travailleur autonome, Montréal

Stéphane Thellen, professeur au cégep du Vieux-Montréal, Sainte-Martine

Lama Aldamman, chargée de cours, marraine de trois familles de personnes réfugiées, Montréal

Vanessa Gordon, professeure au Département de science politique du collège Dawson, Montréal

Maud Bousquet, citoyenne, Montréal

Anna Rubin, fondatrice et gérante du Studio Sol; fondatrice, danseuse et chorégraphe de la compagnie Luz Oscura Flamenco, mère de Max et de Ruby

Catherine Bélanger Sabourin, doctorante, chargée de cours à l'École de travail social de l'UQAM, mère et aspirante marraine

Sophie Roy, enseignante, mère de famille, citoyenne engagée, Montréal

Ginette Racine, grand-mère, auteure dramatique, en solidarité avec tous les réfugiés du monde, Repentigny

Yasmine Charara, conseillère pédagogique, Kuujuuaq

Julien Villeneuve, enseignant, Montréal

France Désaulniers, citoyenne, Saint-Lambert

Nicole de Sève, syndicaliste féministe retraitée et très active, Montréal

Lise Gervais, Montréal

Carole Yerochewski, sociologue et chargée de cours, candidate au marrainage de familles de réfugiés syriens

Anne Plourde, Saint-Jean-sur-Richelieu

Guylaine Poirier, coordonnatrice, Montréal

Anne Latendresse, professeure au Département de géographie de l'UQAM

Isabelle Mailhot-Leduc, membre d'un groupe de parrainage collectif, Montréal

Marie-José Corriveau, coordonnatrice et militante pour le droit au logement

Éliane Leroux, vétérinaire, marraine d'une famille de personnes réfugiées, Gatineau

Olivier Hernandez, astrophysicien, père et parrain d’une famille de personnes réfugiées, Montréal

Valérie Patreau, directrice d'une équipe de recherche, mère et marraine d’une famille de personnes réfugiées, Montréal

Danielle Gauthier, médecin retraitée, membre d'un groupe de parrainage

Colleen Thorpe, directrice dans une ONG environnementale, mère et marraine d'une famille de personnes réfugiées, Montréal

Malek Batal, professeur d'université et parrain d'une famille de personnes réfugiées

Philippe Lapointe, vice-président île de Montréal au Conseil régional FTQ Montréal métropolitain, Montréal

Lisane Lanoie, Varennes

Joulnar El Husseini, interprète, Montréal

Nouhad Sawaf, interprète et étudiante en travail social, Montréal, de Damas

Léa Touzé, travailleuse culturelle, Montréal

Thomas Woodley, président de Canadiens pour la justice et la paix au Moyen-Orient (CJPMO)

Manon Leroux, historienne, mère et marraine d'une famille de personnes réfugiées en attente, Montréal

Antoine Fillion, étudiant en enseignement et donateur pour une famille de réfugiés, Varennes

Jessica Olivier-Nault, politologue et chercheuse au Conseil provincial des affaires sociales du SCFP-Québec, Montréal

Félix Beaudry-Vigneux, adjoint en gestion de projets en développement international, Québec

Claudia Cobos, chargée de programmes – Immigration au CREDIL (Comité régional d'éducation pour le développement international de Lanaudière), au nom de toute l'équipe du CREDIL, Lanaudière

Renée St-Pierre, citoyenne

Fanny Theurillat-Cloutier, marraine de personnes réfugiées, Montréal

Lilianne Issa, citoyenne, Montréal

Aouatef Benlemmouden, marraine de personnes réfugiées, Montréal

Jérôme Bertrand, parrain de personnes réfugiées, Montréal

François Robichaud, parrain de personnes réfugiées, Montréal

Pierre LeBel, parrain et citoyen, Montréal

Monique Belley, marraine, Saint-Ulric-de-Matane

Nicole de Sève, syndicaliste et féministe, Montréal

Deborah Schoen, marraine de personnes réfugiées, Montréal

Pour appuyer notre déclaration : http://www.collectif-refugies.org/