Les juristes de l’État pourraient rejeter l’offre de Québec

En grève depuis quatorze semaines, les avocats et notaires de l’État québécois (LANEQ) pourraient refuser la plus récente offre de Québec. Le syndicat juge que la proposition déposée mardi par le président du Conseil du trésor, Pierre Moreau, ne répond pas à la demande de ses membres, qui souhaitent le même traitement que les procureurs aux poursuites criminelles et pénales. LANEQ s’estime encore loin d’obtenir ce qui a été accordé à ces derniers lors du renouvellement de leur convention collective, soit une hausse de salaire de 10 %. Le Québec est la seule province canadienne à ne pas reconnaître le statut particulier des avocats et notaires de l’État, qui nécessite l’indépendance, selon l’organisation syndicale.