Montréal, 375 ans de paix oubliée

Autrefois vivait ici une forêt avec des animaux, des ruisseaux et des arbres immenses et beaux.

Aujourd’hui, voici Montréal, que l’on fête parce que nous sommes fiers, fiers de ses constructions, fiers de sa destruction… Là où vivait cette forêt, on a construit des maisons à trois, quatre, dix, vingt étages, pour nous entasser, cordés, pour marcher dans les rangs. On a construit des usines qui polluent l’air, des autoroutes de béton qui emprisonnent la terre, mais on a laissé les oiseaux. Oui, quelques oiseaux… Ceux que nous n’avons pas encore détruits, pour nous chanter à l’oreille, sur les quelques arbres qui restent, pour éveiller nos mémoires à la beauté oubliée, perdue.

Montréal, une île et des milliers de kilomètres autour, où l’harmonie primordiale a disparu, où on fonctionne comme des automates connectés à la technologie, mais déconnectés de la source de vie même qui nous a portés.

Voici les 375 ans que je pleure ce matin, quand je pense au premier bateau qui a touché cette terre sacrée, qui l’a violée de son ignorance, souillée de son inconscience, d’une inconscience non justifiée et dont le drame se poursuit bien au-delà des frontières de la ville, des limites de la vie, à un rythme effréné où des centaines d’espèces s’éteignent chaque jour et où, à force d’oublier l’amour qui nous a portés gratuitement, on se contente de moins, pensant avoir plus, on oublie, on se divertit, on s’évade au loin, toujours plus loin, jusqu’à ce qu’il ne reste plus rien à aimer.