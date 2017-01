La terreur souterraine, ou la nouvelle censure au Québec

Après les accusations de racisme dont Christian Rioux a été l’objet dans son propre journal, Le Devoir, après la publication d’une enquête de La Presse destinée à convaincre les Québécois qu’ils sont racistes malgré les apparences, après les réactions méprisantes, pour l’homme et pour son peuple, à la suite du passage de Bernard Gauthier, surnommé Rambo, à l’émission Tout le monde en parle, une réflexion sur la nouvelle censure au Québec s’impose.

Quand le psychanalyste André Lussier s’attaquait à la censure du cinéma au cours de la décennie 1950, ce fléau avait un visage, celui de l’autorité ecclésiastique. Sachant contre qui ils se battaient, les défenseurs de la liberté pouvaient adopter une stratégie intelligente… et efficace. Moyennant quoi ils ont gagné la bataille en une décennie.

En ce moment, la censure suinte de partout. Elle a son centre partout et sa circonférence nulle part. C’est une jeune auteure, Aurélie Lanctôt, qui a exécuté samedi dernier Christian Rioux, l’un des meilleurs journalistes du Devoir (« L’odeur du poisson », 14 janvier 2017). L’article en cause a paru sur le site du Devoir quelques heures à peine après celui de Christian Rioux. Mme Lanctôt était si pressée de le terminer qu’elle a omis de l’écrire, tenaillée qu’elle était par la hâte d’atteindre cette dernière ligne où elle lâcherait enfin la bombe lui tenant lieu de pensée : Christian Rioux est un raciste.

C’est dans le journal Métro du 16 janvier que j’ai trouvé l’anathème le plus éloquent contre Bernard Gauthier : il est, selon Stéphane Morneau, « l’expression la plus brute et la plus pure de l’incitation à la haine, à la violence, au mépris et à la médisance ». Le mot « calomnie » aurait été plus dans le ton. Sur la question intouchable de l’immigration, Bernard Gauthier s’en est pourtant tenu à un mot, « limite », sur lequel tous, sauf les inconditionnels de la diversité illimitée, sont d’accord. Il est vrai qu’il a adopté le ton d’un travailleur de la Côte-Nord habitué à défendre son emploi contre les travailleurs venus des autres régions. Est-ce là « l’expression la plus brute de l’incitation à la haine » ? Cet excès, n’est-ce pas plutôt dans votre vocabulaire qu’on le trouve, cher Monsieur Morneau ?

Garde rouge

Au Québec en ce moment, il y a un garde rouge derrière chaque arbre. Sous chaque arbre, devrais-je dire, pour être fidèle aux thèses de Deleuze et Guattari sur la conspiration par le rhizome, où tout est dé-hiérarchisé, décentralisé, rempli de dénonciations souterraines à faire trembler jusqu’aux chênes de la liberté. L’arbre est justement le symbole de cet enracinement, de cette filiation qu’il faut déconstruire pour achever la grande entreprise d’émancipation, la rupture des liens qui pendant des centaines de milliers d’années ont rattaché les hommes à une communauté et à la nature. Ce mouvement, identifié au progrès, a été marqué par tant de victoires contre l’inégalité, l’esclavage et les contraintes de la vie quotidienne qu’il se prolonge, avec une intolérance accrue contre les résistants, même quand il est devenu fou.

Une racine hélas est une limite, une contrainte, mais c’est aussi un canal par où passe la vie. Et à mesure que ces canaux se brisent ou se ferment, l’homme, sans même s’en apercevoir, la perte de l’âme étant indolore, s’assimile au minéral et au mécanique. Il troque le destin du brin d’herbe contre celui du grain de sable, mais ce qu’il gagne ainsi en souplesse et en mobilité, il le perd en identité. Le brin d’herbe résiste au pied qui l’écrase, tandis que le grain de sable risque toujours d’être emporté par le vent pour former une masse. C’est ainsi que les grands totalitarismes du XXe siècle se sont constitués.

C’est à ce niveau que se situe Christian Rioux. Avant de le jeter dans la fosse commune des racistes, il faut se rendre aptes à le comprendre et à poursuive avec lui un débat nécessaire, en lisant par exemple les livres récents de Chantal Delsol (Le populisme), de Jean-Claude Michéa (Notre ennemi, le capital), de Peter Sloterdijk, (Après nous le déluge), d’Alain Finkielkraut (L’identité malheureuse), ou encore le numéro de novembre-décembre du magazine Foreign Affairs, consacré au populisme.