Le verglas fait des siennes dans le sud du Québec

Le sud du Québec — et tout son réseau routier — est recouvert de verglas mardi matin, causant accidents et retards. Urgence-santé demande d’ailleurs aux gens de la région de Montréal de faire preuve de prudence et de ne pas se déplacer à moins que ce soit nécessaire.

Les perturbations sur le réseau routier ont commencé dès 4 h 30, alors qu’un important carambolage a fait un blessé et a forcé la fermeture de l’autoroute 20 Est à Rivière-Beaudette, non loin de la frontière de l’Ontario. Puis, vers 7 h, c’était au tour de l’autoroute 40 Ouest d’être le théâtre d’un tel accident — cette fois près du boulevard Cavendish et de l’autoroute 520, dans l’arrondissement Saint-Laurent.

Un détour est d’ailleurs toujours en place aux deux endroits.

Des accrochages ont aussi retardé les automobilistes un peu partout dans la métropole.

Les transports en commun sont également touchés par la tempête.

Dans la région métropolitaine, la chaussée et les trottoirs glissants ont eu raison du service d’autobus de la Société de transport de Laval (STL) pendant une partie de la matinée; le service a repris depuis. Le Réseau de transport de Longueuil (RTL) et la Société de transport de Montréal (STM), de leur côté, ont averti leurs usagers sur Twitter que des ralentissements et annulations étaient à prévoir à cause des conditions climatiques.

Perturbation majeures sur le réseau. Mises à jour régulières médias sociaux et au Centre contact clients (450) 688-6520. #verglas #laval pic.twitter.com/QmDVsAn4v7 — STL (@stlsynchro) 24 janvier 2017

Conditions de la route difficiles : perturbation sur l’ens. du réseau bus ce matin. Planifiez + de tps pour déplacements et soyez prudents. — STM (@stminfo) 24 janvier 2017

Le service reste très perturbé sur tout le réseau en raison des conditions climatiques, annulations et retards à prévoir - 450-463-0131 — RTL_info (@RTL_info) 24 janvier 2017

Même chose ailleurs dans l’ouest du Québec, alors que les sociétés de transport de l’Outaouais et de Sherbrooke ont avisé leurs usagers que plusieurs trajets seraient annulés ou retardés. La tempête n’a pas encore frappé la Vieille Capitale, mais le RTC a déjà à ses usagers de faire preuve de patience et de prudence.

Info-tempête du RTC : mardi 24 janvier. Prévoyez + de temps pour vos déplacements. Mises à jour ici https://t.co/dgXipCmasx #rtcneige — RTC (@RTCQuebec) 24 janvier 2017

Plusieurs vols ont été retardés ou annulés à l’aéroport international Pierre-Elliot-Trudeau, surtout à destination ou en provenance de la Nouvelle-Angleterre et de l’Ontario.

Plusieurs fermetures d’écoles ont aussi été annoncées dans les régions de la Montérégie, de Lanaudière, de la Mauricie, de Québec et des Cantons-de-l’Est.

Environnement Canada prévoit une accumulation de 15 à 25 cm de neige mêlée de grésil et de verglas dans la grande région de Montréal. L’est du Québec devrait surtout recevoir de la neige, les accumulations pouvant atteindre 40 cm par endroits.