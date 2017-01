Une vérité parallèle

Le concept de « faits alternatifs » lancé par Donald Trump revient à dire que chacun a droit à son opinion et que toutes les opinions sont égales, ce qui est fallacieux. On peut avoir droit à son point de vue, mais le simple fait de l’exprimer ne le rend pas plus valable s’il est dénué de sens logique ou de référence à des faits avérés. Affirmer que toutes les opinions se valent sous-entend que tout le monde à tort et raison à la fois et que la vérité ne revêt plus aucune importance…