Devenir riche

Les patrons ne sont pas assez payés. On le sait. Ils ne le sont pas assez parce que, bien entendu, ils sont irremplaçables.

En vertu de quoi ces grands patrons, tous si doués, devraient-ils accepter de travailler pour moins que quelques millions de dollars par année ?

Même une fois qu’ils sont partis, on continue pour cette raison de les payer comme s’ils venaient d’arriver. L’ex-patron de Volkswagen, viré à cause de la tricherie que l’on sait, touche désormais, à titre de retraite, la bagatelle de 4400 $ par jour.

En somme, ce n’est que justice si huit hommes possèdent désormais autant de richesses à eux seuls que la moitié la plus pauvre de la planète : voilà le fruit légitime de leur dur labeur.

Chez nous, les deux milliardaires que sont le baron David Thomson et Gordon Weston cumulent à eux deux la richesse possédée par les 11 millions de Canadiens les plus pauvres. Repassez-leur vite le gâteau : ils en prendront volontiers une autre part bien méritée.

À compter du 1er mai, fête de tous les travailleurs qui suent et qui puent, le salaire minimum sera de 11,25 $. Une augmentation de cinquante sous. À raison de 40 heures de travail par semaine, cela donne la rondelette somme de 23 400 $ par année.

Après combien de fois ce revenu annuel celui d’un grand patron devient-il indécent ? Cent fois ? Mille fois ? Il n’est jamais question de cela. Après tout, il est beaucoup plus simple de calculer qu’il faut blâmer les gens pauvres d’en vouloir plus.

Il y a plus d’un siècle, au moment où l’on discutait de l’opportunité de limiter la semaine de travail à 40 heures, les grands patrons hurlaient déjà parce qu’on menaçait leur butin de captateurs de valeurs. Les conséquences immédiates prévues de la semaine de 40 heures, selon une affiche patronale française de 1936 ? « Bien-être amoindri, prix de revient majorés, chômage, mévente, misère, vie plus chère ». La peste et le choléra aussi, peut-être ?

Cette incapacité à imaginer la société autrement qu’avec de gros possédants à son sommet justifie aujourd’hui la déshumanisation qui préside aux discours de l’austérité.

À défaut de vouloir considérer les inégalités comme un problème collectif, tout est ramené à de simples questions de finances personnelles et de choix individuels.

Ainsi, à l’école secondaire, on fait disparaître sans sourciller un cours consacré au monde contemporain pour le remplacer par un cours de finances personnelles.

On en appelle à un redoublement de sobriété pour que chacun contrôle mieux son petit pécule financier, afin de faire avaler l’idée que nos maigres économies finiront par travailler autant que l’argent des puissants.

Critiquer la consommation des individus sans remettre en cause le système dans lequel ils s’inscrivent, c’est pourtant oublier de dire que la vitalité du pays repose encore et toujours sur les dépenses des ménages et leur endettement. C’est masquer que ce système préside à l’augmentation des disparités à un niveau encore jamais vu dans l’histoire de l’humanité.

Que la vie en société exige un minimum de sobriété, cela va de soi. Mais à se faire seriner cette morale du bon petit épargnant en oubliant de parler des conditions du salariat et de celles de la finance internationale, à confondre ainsi le bas de laine avec l’économie de la planète, il ne restera bientôt plus qu’à applaudir béatement un milliardaire comme Guy Laliberté lorsqu’il osera se plaindre encore de payer trop de taxes à la ville de Longueuil.

Reflet des effets recherchés par les puissants, la publicité nous chante une ode à l’accumulation. Autos, maisons, voyages, champagne. Cette vie présentée en boucle par la réclame s’apparente en fait à une vaste loterie où tout le monde perd pour que quelques rares individus se donnent le droit d’ignorer le bonheur commun.

Cette situation s’illustre à merveille dans le succès éclatant qu’obtient En as-tu vraiment besoin ? L’auteur de ce livre, le comptable Pierre-Yves McSween, annonçait la semaine dernière qu’il aurait désormais son émission à la télévision. Pourrait-on se passer plus facilement de la morale que distille En as-tu vraiment besoin ? si elle n’était pas un hochet qui fait sourire tout le monde marchand ?

On est loin ici de la simplicité volontaire que plaidait il y a quelques années le Dr Serge Mongeau : pas question de s’engager dans la communauté pour la changer tout en refusant la cage dorée de la consommation.

C’est plutôt une ascèse de surface que propose McSween. Dans ce système qui les avale, les victimes continuent ainsi d’être appelées à se manger entre elles comme solution. Au fond, McSween ne propose de quitter la consommation qu’afin de mieux aduler cette idole chérie entre toutes : l’argent.

Gratifiante symétrie de l’économie personnelle qui permet ainsi de voir l’argent économisé se transformer en davantage d’argent puis, une fois un certain seuil franchi, en un pouvoir sur autrui qui ne porte en soi aucune morale, aucun droit. Et voilà précisément la mécanique qui conduit notre monde à souffrir de plus en plus des écarts entre riches et pauvres.

Ce modèle gonfle partout. Tout juste racheté par un multimillionnaire, le magazine L’Actualité, à la une de son numéro courant, ne trouve rien de mieux à faire que de continuer de beurrer du côté du nombril des petits épargnants : « Devenir riche en 2017, des occasions à saisir, des pièges à éviter ». Pourquoi ne pas plutôt se demander en vertu de quoi le fossé entre riches et pauvres ne cesse de se creuser ?