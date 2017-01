Au Québec, la culture manifestante est déficiente

On saluera certes l’intention de Canadiennes et Canadiens de participer aux manifestations de protestation prévues au lendemain de l’assermentation du nouveau président américain, mais il serait tout aussi apprécié, sinon plus, que ces mêmes gens fassent entendre leurs voix et participent, voire organisent de pareilles manifestations ici même, au Canada et au Québec, où les raisons d’exprimer haut et fort ses opinions et son mécontentement face à des décisions politiques contestables ne manquent pourtant pas.

Mais il est vrai qu’au Québec, les lois et règlements édictés pendant et après le printemps dit érable rendent désormais la possibilité de manifester pour ainsi dire inexistante — ce qui aurait d’ailleurs été une raison pertinente de revendiquer ses droits au moment de leur adoption, mais il faut croire que les Québécois n’ont plus la fibre manifestante, la fibre de la rue, comme ils l’ont déjà eue à plusieurs reprises dans le passé de l’histoire du Québec.