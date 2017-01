Du carfentanil saisi au Québec

L’Agence des services frontaliers du Canada (ASFC) a annoncé avoir saisi pour la première fois au Québec deux colis contenant du carfentanil, une substance cent fois plus puissante que le fentanyl. Les deux colis provenant de la Chine et contenant 209 grammes de carfentanil ont été saisis le 22 décembre à l’aéroport international de Montréal-Mirabel. Une dose « plus petite qu’un grain de sel » de carfentanil peut être mortelle pour un être humain, a souligné l’ASFC. La Gendarmerie royale du Canada a pris le relais de l’enquête qui se poursuit. D’autres saisies de carfentanil ont précédemment été faites par l’ASFC au pays. Du côté du fentanyl, neuf colis postaux en contenant ont été interceptés par le passé au Québec. Cinq autres ont transité par des services de livraison privés, tels que Purolator.