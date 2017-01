Attention aux réponses simplistes

Un coroner suggère d’abolir les réserves dans un rapport sur une vague de suicides au sein des communautés innues de la Côte-Nord. Une solution simpliste à un problème autrement plus complexe.

Neuf jours d’audiences pour changer le monde. Ainsi pourrait-on résumer le rapport du coroner Bernard Lefrançois sur le suicide de cinq Innus en huit mois à Uashat Mak Mani-Utenam, une communauté voisine de Sept-Îles.

Me Lefrançois ne dirigeait pas une commission royale d’enquête sur les effets pernicieux de la vie en réserve pour les autochtones. Son mandat, en vertu de la Loi sur la recherche des causes et des circonstances des décès, visait à formuler des recommandations pour assurer une meilleure protection de la vie humaine. Or, le coroner va beaucoup plus loin dans son analyse, en suggérant l’abolition des réserves, ce reliquat d’un « régime d’apartheid » qui perdure depuis plus de 150 ans.

« La Loi sur les Indiens, qui est une loi archaïque et désuète, établit deux sortes de citoyens, les autochtones et les non-autochtones. L’autochtone est pupille de l’État, une personne considérée [comme] incapable et inapte », écrit-il dans son rapport sur le suicide de Charles Junior Grégoire-Vollant, Marie-Marthe Grégoire, Alicia Grace Sandy, Céline Michel-Rock et Nadeige Guanish.

Des propos empreints de gros bon sens, et c’est justement le problème. L’analyse du coroner Lefrançois est un exercice de pensée profane. Dans les neuf journées d’audiences consacrées aux causes et circonstances des décès des cinq autochtones, il n’a guère été question des effets pernicieux de la vie en réserve. Le coroner y va de ses observations personnelles, rien de plus. Malgré tout l’argent et les efforts investis, « peu de choses changent », constate-t-il. Les problèmes sociaux, le malaise identitaire et culturel des autochtones perdurent. « Le soussigné croit et constate que le problème majeur de base réside dans le régime d’apartheid dans lequel les autochtones sont plongés depuis 150 ans sinon plus », écrit-il.

Bien que ces remarques du coroner ne fassent pas partie des recommandations formelles, elles ont monopolisé l’attention du public. À preuve, la vice-chef d’Uashat Mak Mani-Utenam, Virginie Michel, a cru bon de rappeler qu’il serait utopique d’abolir les réserves pour guérir les autochtones de leurs maux. Les réserves offriraient même « un facteur de protection », dit-elle.

Les professeurs Sébastien Grammond (droit) et Christiane Guay (travail social) font également part de leur malaise dans notre page Idées. L’abolition des réserves priverait les autochtones de leurs dernières parcelles de territoire, sans lesquelles l’autonomie gouvernementale est impossible. « Ce serait, sous une autre forme, un retour à la politique d’assimilation tant décriée », écrivent-ils.

Il ne s’agit pas de minimiser l’étendue du désarroi et du désespoir au sein des peuples autochtones, mais d’inciter à la prudence en présence de raisonnements simplistes. Le sous-financement des services de santé offerts aux autochtones et la rareté de programmes d’intervention taillés sur mesure en fonction de leurs particularités culturelles et linguistiques constituent des problèmes autrement plus pressants à régler que celui des réserves.

D’ailleurs, le rapport du coroner fait état des profondes lacunes du filet de sécurité sociale à la disposition des autochtones. Ses recommandations ne sont pas dépourvues de mérite : création d’un centre de prévention du suicide autochtone, d’une ligne d’urgence accessible 24 heures sur 24, avec des répondants autochtones, d’une trousse d’information aux proches sur le suicide et l’abus de substances, et ainsi de suite.

Ces propositions pragmatiques ne corrigeront pas les torts historiques associés aux tentatives d’assimilation et de dépossession des peuples autochtones. Elles permettraient cependant aux autochtones de bénéficier de services que l’on tient pour acquis à l’extérieur des réserves. Ces mesures, en apparence anodines, sont plus importantes que des déclarations de principes, car elles permettront à terme de sauver des vies autochtones.