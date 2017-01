Je suis la fille d’un poisson

Monsieur Rioux,

Mon père est arrivé à Montréal dans les années 1970. De République centrafricaine, un pays dont on ne se soucie guère aujourd’hui. Un mot résume, à mes yeux, la vie de mon père : le déchirement.

Je vous explique. De la famille, il en a. Plus que vous ne pourriez l’imaginer. Il a aussi une langue maternelle, le gbaya, une langue qui évoque la poésie de son enfance. Elle est un peu cassée après toutes ces années d’exil, mais elle vibre toujours. Et il a une histoire, même si trop souvent elle le rend nostalgique et le fait souffrir. Une culture, il en a une aussi et elle est sans doute plus vaste et plurielle que vous ne pourriez l’imaginer. Il en partage une partie avec nous (j’ose me compter dans le nous, en ai-je le droit ?). Dans votre analyse, vous avez tort. Le déracinement ne fait pas de l’immigrant une page blanche sur laquelle on imprime le récit d’un fantasme culturel essentialiste et réifié.

Je veux quand même vous rassurer. Quand il revient à Montréal, mon père se scandalise du Hi ! de la caissière à la Vieille Europe. La lente érosion du français, cette langue qu’il aime tant, creuse des sillons sur son front. Cette langue que des missionnaires français lui ont apprise. Vous appréciez l’ironie ? C’est peut-être ce qui explique son accent. Je crois qu’elle lui est restée en travers de la gorge.

Il a toujours voté PQ. Avec sa tête (oui, il l’utilise malgré les quotas) et avec son coeur. Considérant tout ça, vous me direz que c’est un bon poisson alors. Vous aurez tort. C’est un poisson tout simplement. Et c’est probablement ce qui fait le plus défaut à votre réflexion : son manque d’humanisme.

La reconnaissance de la diversité ne récuse pas forcément l’héritage de l’histoire, elle ne nie pas non plus l’importance d’un partage de sens. Elle exige cependant que l’on redéfinisse collectivement les frontières du Nous afin que quelqu’un comme mon père, que quelqu’un comme moi, puisse s’y inscrire.