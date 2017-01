Assimilation audio

J’ai assisté au Championnat canadien de patinage de vitesse samedi dernier à l’aréna Maurice-Richard.

Tout était bilingue : le programme, les sites des organisations sportives et les commentaires de l’annonceur.

Tout était bilingue/bilingual sauf, la musique, omniprésente. Pendant les nombreuses pauses entre les compétitions, les haut-parleurs ne diffusaient que des chansons anglophones.

Et pourtant l’événement avait lieu à Montréal, présentait une large majorité de patineurs québécois (44/64), des bénévoles francophones et de rares supporteurs (amis et parents) aussi québécois y assistaient et la compétition était organisée par la Fédération de patinage de vitesse du Québec.

Qui est responsable de cette auto-assimilation culturelle ? Les commanditaires : Montréal ? Québec ? le Canada ? les fédérations sportives ? Qui pourrait le dire ?

Mais le constat est consternant : j’ai assisté à un écrapoutissement culturel avec la complicité de nos élites québécoises, maires et présidents des fédérations sportives. De plus, l’animateur, québécois lui aussi, participait avec un enthousiasme délirant à cette assimilation en faisant des commentaires dans un franglais ridicule ; on aurait dit la résurrection d’Elvis Gratton ! Yes sir !