L’opéra du pain

Rachel Oddo, 23 ans, travaille à la boulangerie de sa famille à Sherbrooke. D’un naturel très timide, elle chante des airs d’opéra tandis qu’elle fait dos à son public, tout affairée qu’elle est à laver la vaisselle.

« Rare talent naturel. Timbre magnifique. Vite des cours de chant ! », affirme Christophe Huss, critique de musique classique au journal, après l’avoir écoutée chanter un air de Carmen.

J’ai une rare confiance dans le jugement de mon ami Huss. D’autant qu’il est à peu près seul en son genre à continuer de labourer patiemment le champ de la musique classique.

Aussi ai-je été très surpris de voir tant de médias de masse se passionner soudain pour la voix de Rachel Oddo. On a en effet parlé d’elle à peu près partout ces derniers jours, en des lieux où pareille musique n’est pour ainsi dire jamais entendue.

L’océan musical est bien sûr assez vaste et profond pour qu’y nagent toutes sortes de goûts et d’usages, lesquels ont leur raison d’être, selon les eaux d’où ils sont issus. Mais le principe du « chacun ses goûts » est une farce si l’information nécessaire à les discuter — ce qui est à la base de la culture — n’est plus diffusée. Or le fait est qu’on ne fait plus guère de place à la musique classique, comme si elle n’appartenait pas à la culture commune.

Il est indéniable qu’un talent comme celui de Rachel Oddo mérite l’attention. Tant mieux si celle qui vient de lui être accordée peut l’aider à dissiper sa gêne de chanter. Il est tout de même permis de se demander si pareil talent observé ailleurs que dans le cadre d’une boulangerie aurait suscité la même agitation empressée. Imagine-t-on, dans les mêmes médias, un traitement pareil consenti à des élèves remarquables en musique ? Non.

Les rythmes des changements historiques ont rendu inaudible la musique classique dans la grande caisse de résonance des médias de masse.

Au siècle dernier, dans ce qui restait du quartier ouvrier du Plateau Mont-Royal, je me souviens avoir entendu un travailleur qui vivait à deux pas chanter et siffler avec une puissance et une justesse prodigieuses. Il reprenait de grands airs d’opéra autant que des chansons populaires. À bord de sa Chrysler, toutes vitres baissées, on l’entendait venir de loin. En un temps où les médias populaires en diffusaient encore et où les médias écrits en parlaient abondamment, la musique classique accompagnait la vie quotidienne, se moquant des classes sociales. Cela était vrai ici comme dans nombre de pays.

Lorsque de grands musiciens classiques débarquaient à Montréal, tous les médias en parlaient volontiers. Aussi fut-il un temps, pas si lointain encore, où les coiffeurs, les débardeurs, les boulangers autant que les bouchers chantaient et sifflaient des airs d’opéra parmi bien d’autres choses. Cette musique constituait en quelque sorte un liant social que certains ne s’étaient pas encore employés à dépecer à leur profit.

D’où vient la rupture ?

La musique classique, à l’ère de la consommation de masse, a été détournée pour devenir avant tout un symbole d’une position sociale. Ceux qui en profitent, sous ce mode privilégié, la confondent dès lors très volontiers avec un signe de culture alors qu’elle n’est très souvent pour eux qu’un attribut de leur condition sociale.

J’entends encore un Lucien Bouchard prendre la parole devant le public de l’Orchestre symphonique pour remercier le cardinal de Montréal d’avoir accepté de faire voler les cloches de ses églises à la volée, afin de saluer l’arrivée du chef Kent Nagano… Il y avait là l’illustration parfaite de cette société de caste qui se regarde avec émotion aimer ce qu’elle se pique d’aimer pour s’assurer de reproduire sa distinction jusqu’à plonger dans le ridicule.

Les grandes salles de concert font peu de cas du monde populaire. De rares concerts gratuits en plein air, sur le mode très superficiel de la consommation des illusions projetées autour de la logique de la célébrité : celle d’un chef, d’un artiste invité, d’une équipe de hockey. La logique de la réclame prime en ces cas-là totalement les exigences de la transmission d’une culture vivante. Le reste de l’année, combien de sièges sont-ils vraiment voués à être occupés par autre chose que des têtes grises ?

Les riches qui consomment et soutiennent financièrement cette musique déplorent qu’on ne lui accorde pas plus d’attention. Mais c’est bien leur monde qui, au bénéfice de l’accroissement constant de ses privilèges économiques, a encouragé la population à consommer de plus en plus d’objets liés au simple divertissement plutôt qu’à se nourrir d’un héritage culturel commun. La musique classique s’est éloignée d’un vaste public en bonne partie à cause de ce kidnapping.

Il résulte de cette situation un malentendu où l’on s’imagine que la fréquentation de la musique classique reviendra grâce aux seuls efforts de l’éducation. L’attitude globale à l’égard de la musique classique peut difficilement changer tant qu’on continue d’envisager seulement les citoyens comme des consommateurs destinés à sans cesse consommer davantage.

Voilà d’ailleurs sans doute ce qui étonne le plus lorsqu’on entend chanter Rachel Oddo : au milieu d’une boulangerie, avec sa voix divine, elle fait redécouvrir malgré elle l’humanité d’une musique à laquelle on a injustement arraché sa place dans l’horizon humain pour mieux la réserver à quelques privilégiés.