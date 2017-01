Attention, mauvaises filles !

Au contraire des mauvais garçons, les mauvaises filles n’apparaissent guère comme des figures valorisées dans l’histoire des sociétés. Et pourtant, explique l’historien français David Niget, elles sont celles par qui les révoltes contre les normes sociales se révèlent. D’une certaine manière, elles anticipent même certaines revendications du féminisme, croit-il. « Ce sont des figures de l’émancipation, de la liberté. »

Celles que l’on appelle les filles perdues, les incorrigibles, les rebelles, les petites voleuses, les mères célibataires ou les vagabondes, ont été observées globalement sous l’oeil de cet historien français de passage à Montréal pour poursuivre des recherches sur ce sujet.

Les récits de ces trajectoires individuelles constituent certainement des drames. Mais à force d’individualiser, de ne voir en somme que des histoires personnelles, on oublie la dimension collective que révèlent ces récits individuels. « Il n’y a pas de discours public structuré, néanmoins leurs revendications au quotidien préfigurent, des dizaines d’années avant, les revendications féministes. Notamment ce “Mon corps m’appartient”, une revendication très présente chez elles dès la Première Guerre mondiale. »

Mais c’est le propre du discours public que de ne pas avoir voulu prendre en compte la dimension politique de ces situations. Ainsi, ces jeunes femmes finissent par échapper à la dimension collective que leur expérience traduit pourtant. « En France ou au Québec, malgré des systèmes juridiques différents, tout cela est très comparable. »



Traitement différent

Les mauvais garçons ont leurs héros, « les Gavroche et autres ». En revanche, être une mauvaise fille est quelque chose d’infamant dans l’histoire. D’où le fait qu’il est difficile de voir apparaître des figures positives de jeunes rebelles dans la littérature ou le cinéma, qui préfèrent montrer les filles en victimes.

La maternité hâtive, la folie et la prostitution sont au nombre des sujets étudiés par David Niget, tout comme les chefs de bande, les fugueuses. « Les jeunes filles qualifiées de mauvaises filles font en réalité partie d’un grand mouvement collectif. » Et reconquérir leur histoire, croit l’historien, permet d’offrir un regard social nouveau, sans pour autant chercher ainsi à en faire de pures victimes ou des héroïnes.

« Ces jeunes filles ont néanmoins participé à la construction de dimensions nouvelles de leur société », en remettant notamment en question le rapport aux normes. « Ce qu’on qualifie de “mauvais” est aussi une métaphore de notre modernité. […] Il n’y a pas de mauvaises filles en soi. Ce sont les représentations et les discours moraux qui les font, qui les cristallisent et qui disent de la sorte beaucoup de notre société. Je me suis attardé à l’étude des normes religieuses, médicales, sociales, etc., qui font en sorte qu’on détermine qu’ils sont mauvais. »

La puissance paternelle

Une oie blanche, pure et obéissante, recluse dans l’espace privé de la maison, capable du plus grand respect des interdits parentaux et sociaux : voilà l’image qu’on crée de la jeune fille du XIXe siècle jusqu’à la guerre de 1914.

La grande crainte alors est la prostitution, « perçue comme un mal absolu ». « La maternité doit être maritale, d’où un grand nombre d’abandons et d’infanticides. »

Photo: Collection particulière

La réponse nouvelle face « aux déviances » : l’enfermement, monacal ou carcéral. Les jeunes filles sont auparavant souvent battues.

Mais la délinquance des filles demeure relativement invisible au XIXe siècle puisqu’elle est régulée d’abord dans l’univers familial. Pourtant, explique David Niget, les deux tiers de ces « corrections » en France touchent les filles.

La « correction paternelle » règne : les pères peuvent demander sans beaucoup de formalités que son enfant soit enfermée, sans devoir donner des explications.

Les insatisfactions du père, énoncées devant un juge, évoquent souvent la nécessité de préserver le capital social de la famille. On ne retient que la parole du père, qui dira souvent que sa fille est un fléau pour la société. Sans plus de formalités, les jeunes filles sont enfermées.

De telles mesures, en vigueur jusqu’en 1958, permettent en certains cas de se débarrasser d’individus au nom de la famille ou de la communauté aux frais de l’État.

Modernité

Dans les années 1920 et 1930, dire d’une jeune fille qu’elle est moderne, en France comme au Québec, n’est pas du tout flatteur. « Le terme est fréquemment utilisé dans la justice montréalaise dans les années 1930. » Il marque un écart à la norme.

« Les filles apparaissent alors comme des révélatrices du changement social, dans la mesure où elles s’émancipent. » Mais ces formes d’émancipation sont perçues comme problématiques, et surtout pathologiques. « Les rebelles subversives sont qualifiées de perverses », menées par leur corps trop puissant.

Le joug paternel est secoué. « Les velléités d’indépendance sont rappelées à l’ordre. » Ce qui entraîne des rébellions dont la justice va encore s’occuper. Au menu des filles enfermées : discipline stricte, travail, aucune éducation, correspondance avec l’extérieur censurée.

« Il y aura de véritables mutineries des filles, qui vont séquestrer le personnel et détruire le matériel. Il n’y aura aucune lecture politique de ces événements à l’époque dans la presse. Il y a pourtant un vrai vocabulaire politique qui préside à certaines de ces rébellions », montre l’historien, sans que la société veuille l’entendre. « On parle de jeunes filles caractérielles. » On reproche à plusieurs femmes, selon leurs propres mots, « d’être ce qu’elles sont ».

De la cellule aux molécules

Depuis 1968, la société ne demande plus aux jeunes femmes d’être blanches comme neige, « mais de tout savoir sur leur corps », de le maîtriser.

D’une certaine façon, la résistance de ces jeunes filles devant le système social anticipait certains aspects du féminisme, insiste l’historien. « Les mauvaises filles ont profité au féminisme. Plusieurs portaient depuis très longtemps des revendications de maîtrise d’elles-mêmes, de leur capacité de disposer de leur corps ».

À compter des années 1960, le contrôle des « mauvaises filles » se fait de plus en plus par l’usage de neuroleptiques, qui servent alors d’instances de contrôle social. La molécule chimique prend en quelque sorte la place de la cellule.

Maître de conférence à l’Université d’Angers, David Niget a déjà publié un livre consacré à la naissance des tribunaux pour enfants au Québec et en France. Avec sa collègue Véronique Blanchard, il vient de faire paraître une étude richement illustrée intitulée Mauvaises filles. « Les Montréalaises ont été de bonnes mauvaises filles. Elles sont largement comparables aux jeunes filles françaises. » En fouillant désormais les archives à Montréal, il espère donner une suite proprement québécoise à son histoire des « mauvaises filles ».