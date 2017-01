«Le Devoir» d’aujourd’hui

Nous avons emménagé au 1265 de la rue Berri avec enthousiasme et fébrilité. De nouveaux lieux et une organisation du travail repensée en fonction des besoins d’un média de 2017.

Le Devoir fut un précurseur au Québec, ayant été parmi les premiers quotidiens à créer un site Internet. Comme tous les médias du monde, Le Devoir doit toutefois se réinventer dans cet univers numérique tout en préservant jalousement son identité. Il reste un observateur privilégié d’un monde en mutation et un défenseur de l’avancement politique, culturel, social et économique de la société québécoise. Un média indépendant ancré dans ses valeurs profondes de rigueur et de qualité.

Le Devoir est plus qu’un journal. Son contenu se décline sur toutes ses plateformes numériques avec une touche spécifique pour chacune d’elles.

Ce qui séparait ou définissait traditionnellement les médias les uns des autres s’amenuise graduellement. L’écrit n’appartient plus seulement aux quotidiens, la vidéo et la diffusion en direct d’un événement ne sont plus l’apanage des télédiffuseurs, chacun s’appropriant des formats et des moyens de diffusion propres à l’autre.

Les citoyens ont aussi changé leur façon de s’informer. Plus d’une personne sur deux consulte désormais ses nouvelles par l’entremise de son téléphone. C’est pourquoi Le Devoir a lancé tout récemment son application mobile, afin d’atteindre tous les publics et de faire rayonner sa marque auprès du plus grand nombre.

Le journalisme et les entreprises de presse traversent une crise profonde depuis plusieurs années, ce qui nous force à nous adapter, à faire preuve de créativité et à participer à ce grand bouleversement.

Paradoxalement, nous vivons une ère palpitante. J’ose souvent affirmer — même si ce n’est pas très à la mode — que, si j’avais le choix d’amorcer ma carrière en journalisme aujourd’hui plutôt qu’il y a 30 ans, j’opterais sans hésitation pour maintenant. Nous avons accès comme jamais, pour qui veut s’informer, à une quantité phénoménale d’informations — pas toutes de qualité, j’en conviens.

D’un simple clic, nous pouvons lire des articles du Monde, du New York Times, de la BBC, et confronter les points de vue ou les reportages sur un même sujet.

Cela dit, les menaces et les dérives qui pèsent aujourd’hui sur le journalisme, et par le fait même sur la démocratie, n’en sont pas moins présentes. Des journalistes se font tuer ou emprisonner en exerçant leur métier, des policiers s’arrogent le droit de les surveiller et des médias s’éteignent parce que leur modèle d’affaires est brisé. À l’ère des algorithmes et de la post-vérité, il devient difficile de discerner le vrai du faux, et de plus en plus de citoyens doutent de la crédibilité des médias.

Dans cette mer agitée d’informations contradictoires, de faussetés et de demi-vérités, nous avons besoin plus que jamais de repères, de médias sérieux et rigoureux qui croient à l’essence même du journalisme et à son importance dans une société libre et démocratique. Phénomène intéressant : malgré les critiques acerbes envers les médias américains à la suite de l’élection présidentielle, le New York Times, le Washington Post, NPR et The Atlantic, entre autres médias, ont vu leurs dons et leurs abonnements bondir. Comme si on avait compris que la démocratie avait un prix et que le soutien financier des citoyens à un média de qualité était crucial. Il en va de même pour Le Devoir. Il a besoin de vous.