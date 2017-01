9 janvier 2017

Mme Ouellet au Bloc?

Le Bloc québécois tiendra son conseil général le 4 février prochain à Boucherville. Tous savent que ce parti souffre d’anémie sévère et doit la vie au respirateur artificiel. Rien n’indique qu’il recouvrira bientôt la santé politique ou la ferveur populaire des citoyens. Pendant ce temps, notre Martine Ouellet provinciale, occultée depuis des mois, subit une crise aiguë de « bougeotte » incontrôlable. Après deux tentatives infructueuses pour atteindre la chefferie du PQ, Mme Ouellet alimente sa réflexion, le cynisme également, pour diriger un parti. Serait-ce le Bloc ? Martine rêve depuis toujours de distribuer religieusement sa bénédiction « urbi et orbi » comme chef d’un parti. Pourtant Mme Ouellet, aux cicatrices du passé non effacées, avait sciemment avoué, après la dernière course à la chefferie de son parti, vouloir demeurer au sein du PQ. Que voulez-vous ? Mme Ouellet pourrait, si elle le voulait, aider davantage en faisant oeuvre utile au PQ.



Québec, le 8 janvier 2017

Du contenu culturel de plus en plus anglo chez notre assimilateur national

Le 31 décembre, à l’émission En direct de l’univers, on a présenté un melting pot franglais de chansons. Le thème de la soirée de cette émission canadienne ? Montréal ou Québec ? mais non ! New York, et pour rester dans l’atmosphère américaine, on a déniché une brochette de personnalités qui avait en commun des souvenirs d’enfance de mélodies américaines et ainsi on nous fait avaler 40 % de chansons anglophones et, pour enfoncer le clou de ce festival américain, on nous a présenté des jeunes qui étaient nés le 11 septembre 2001, qui est en effet un événement marquant de notre culture québécoise ! Ainsi donc, le message était clair : les Québécois sont des joyeux Américains bilingues rêvant de passer les fêtes dans leur capitale culturelle, New York. Pour nous faire avaler cette couleuvre anglo-américaine, le tout était entrelardé de chansons québécoises avec une finale franco-française : Aznavour et Patrick Bruel qu’on avait fait venir par Air-France in the air. Ce n’est pas la première fois que l’assimilateur national nous présente un contenu largement bilingue; le sommet avait été le Show du Refuge avec un contenu à 70 % anglophone. Thank you, merci !



Montréal, le 8 janvier 2017

Une religion de haine?

Une étude californienne a démontré récemment que, lorsque ses opinions politiques sont remises en question, le cerveau déclenche une réaction de résistance, de défense, comme s’il s’agissait d’une croyance religieuse. Cette constatation nous aide à comprendre pourquoi les discussions politiques sont si souvent des dialogues de sourds. La décision récente du Parti québécois de s’attaquer aux Fêtes du 150e du Canada a de quoi laisser songeur dans cette perspective. De prime abord, cette attaque s’apparente à un père qui, pour souligner le diplôme universitaire de son fils, y irait d’un discours martelant le fait qu’il a pris de la drogue à 14 ans. Pas le bon sujet et pas le bon moment. Puis surtout, si on accepte le fait que tel discours n’ébranlera pas les convictions fédéralistes des uns, il pourrait refroidir certains souverainistes, qui y verront un discours négatif et clivant, bien plus près d’une religion de haine que du désir de pays. Les Québécois, en 2017, ont le goût de rêver, de donner le mieux à leurs enfants, ils n’ont vraiment pas le désir de donner des cauchemars aux autres. Le Parti québécois devrait ranger cette malheureuse idée avant que les derniers convaincus désertent le bateau.



Jean Gadbois

Montréal, le 7 janvier 2017