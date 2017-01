Fort Lauderdale: les vols d'Air Canada reprendront samedi soir

Avis aux Voyageurs Fort Lauderdale : 1er vols prévus ce soir, changement de billets sans frais. Détails : https://t.co/bSruNQXzVc #FLL — Air Canada (@AirCanada) 7 janvier 2017

L’aéroport de Fort Lauderdale, en Floride, a rouvert ses portes samedi matin, reprenant progressivement ses activités normales, au lendemain d’une fusillade qui a fait cinq morts et six blessés.La compagnie aérienne Air Canada a annoncé sur son compte Twitter que les premiers vols en direction de Fort Lauderdale étaient prévus dans la soirée.Les vols prévus dans la matinée ont quant à eux été annulés. « Air Canada tente actuellement de trouver de nouveaux vols pour ses clients, au fur et à mesure que la situation se rétablit, et remercie ces derniers de leur patience tandis que la situation évolue », précise la compagnie sur son site internet.Air Canada prévoit aussi d’ajouter des vols et d’utiliser de plus gros appareils au départ et à destination de Miami, pour remédier au problème.