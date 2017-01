Environnement Canada a diffusé une alerte au smog dans la grande région de Montréal, samedi matin.



« Des concentrations élevées de particules fines sont prévues et entraîneront une mauvaise qualité de l’air », indique l'organisme fédéral dans un communiqué.



Les principales zones touchées sont l’île de Montréal ainsi que les secteurs de Laval, de Longueuil, de Laprairie, de Châteauguay et de Varennes.



La mauvaise qualité de l’air a un impact surtout sur les enfants asthmatiques et les personnes ayant des maladies respiratoires ou cardiaques. Environnement Canada leur recommande donc de limiter leurs activités physiques à l’extérieur jusqu’à ce que l’avertissement soit levé.



L’organisme fédéral conseille aussi aux Québécois de prioriser les transports en commun autant que possible, et de limiter leur utilisation des foyers et des poêles à bois qui contribuent fortement à la création « de particules fines qui contribue au smog l’hiver ».



Selon les prévisions affichées sur le site de la Ville de Montréal, la qualité de l'air devrait s'améliorer en soirée pour redevenir bonne dans la journée de dimanche.