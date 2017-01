Les photos de la semaine du 31 décembre 2016

Les renseignements américains accusent la Russie d’avoir interféré dans la campagne électorale, le groupe EI frappe en Turquie, une fusillade éclate dans un aéroport en Floride, Michelle Obama fait ses adieux à la Maison-Blanche, «Charlie Hebdo» se tient toujours debout deux ans après l’attentat qui a décimé sa rédaction : retour en images sur l’actualité de la semaine.





1. Palm Beach (Floride), Archive du 21 décembre 2016 | Les services de renseignement américains persistent et signent. Dans un rapport publié vendredi, ils ont une nouvelle fois affirmé que le président russe, Vladimir Poutine, aurait cherché à favoriser l’élection de Donald Trump en novembre dernier, en discréditant la campagne électorale d’Hillary Clinton. Le diagnostic se base sur des informations du FBI, de la CIA et de l’agence d’espionnage électronique NSA. Le président désigné des États-Unis, Donald Trump, a quant à lui dénoncé une « chasse aux sorcières politique », refusant de mettre en cause la Russie dans le supposé piratage informatique du Parti démocrate. Andrew Harnik Associated Press







2. Istanbul (Turquie) , 1er janvier 2017 | Réunies au Reina — l'un des clubs les plus célèbres d’Istanbul — pour fêter la nouvelle année, 39 personnes ont perdu la vie et plus de 60 autres ont été blessées dans la nuit de samedi à dimanche. Armé d’un fusil d’assaut, un homme a tiré dans la foule aux premières heures du 1er janvier avant de prendre la fuite. L’attaque a été revendiquée par le groupe État islamique, une première dans le pays, même si les autorités lui ont déjà attribué des attentats sanglants qui n’avaient pas été revendiqués. Si les autorités ont réussi à identifier l’auteur de l’attentat, ce dernier est toujours recherché. (Lisez nos articles sur le sujet) Ozan Kose Agence France-Presse







3. Fort Lauderdale (Floride), 6 janvier 2017 | Cinq personnes sont mortes et plusieurs autres ont été blessées dans une fusillade à l'aéroport de Fort Lauderdale, en Floride, survenue vendredi. Le suspect, qui a été arrêté par la police, avait enregistré son arme à feu dans son bagage en soute. Il a ensuite récupéré son arme une fois arrivé en Floride et a tiré sur les voyageurs. Les motifs de son acte restaient encore inconnus vendredi soir, alors que le FBI continuait de l'interroger. (Lisez notre article)







4. Paris (France), 3 janvier 2017 | Le 7 janvier 2015, deux djihadistes, les frères Saïd et Chérif Kouachi, ont pénétré dans les locaux de Charlie Hebdo à Paris et tué onze employés. Parmi eux, plusieurs caricaturistes : Cabu, Wolinksi, Charb, Honoré, Tignous. Deux ans plus tard, l'hebdo satirique n’en démord pas : ironie et humour noir sont toujours de mise pour dessiner l’actualité. « 2017, enfin le bout du tunnel » titrait la une de cette semaine, illustrée par un personnage regardant dans le canon d’un fusil tenu par un islamiste. Devenu un symbole de la liberté d’expression, Charlie Hebdo se vend encore plus depuis l’attentat : plus de 100 000 exemplaires chaque semaine contre 30 000 auparavant. (Lisez notre article) Eric Feferberg Agence France-Presse







5. Washington (États-Unis), 6 janvier 2017 | Les larmes aux yeux, la voix empreinte d’émotion, Michelle Obama a livré un dernier discours vendredi pour faire ses adieux à la Maison-Blanche. La première «First Lady» afro-américaine de l’histoire des États-Unis a appelé les Américains à ne pas baisser les bras et être actifs pour «protéger et préserver» leurs libertés. Perçue par beaucoup d'Américains comme une candidate démocrate de choix pour les prochaines élections présidentielles, elle a toutefois répété qu'elle ne se lancerait pas en politique. (Lisez notre article)







6. Pékin (Chine) , 5 janvier 2017 | Pékin a commencé l’année 2017 sous un épais brouillard toxique, contenant une concentration de particules nocives 20 fois supérieure aux normes internationales. La visibilité était réduite à quelques centaines de mètres. La capitale chinoise venait de sortir d’un long épisode de pollution en décembre. Cela provient principalement de la combustion du charbon utilisé pour le chauffage et de la production d’électricité, dont la demande augmente durant l’hiver. (Lisez notre article) Johannes Eisele Agence France-Presse







7. Valparaiso (Chili), 2 janvier 2017 | Un gigantesque incendie de forêt a ravagé la ville de Valparaiso, dans le centre du Chili, en début de semaine. Près de 150 habitations ont été détruites par les flammes, obligeant 143 personnes à trouver refuge dans des hébergements d’urgence. Dix-neuf personnes ont été blessées ; elles souffraient essentiellement de problèmes respiratoires. L’alerte rouge a été déclenchée lundi, alors que le feu s’était déclaré au sud de Valparaiso, dans la commune de Laguna Verde. Malgré le vent, les autorités maîtrisaient le feu mardi. Luis Hidalgo Associated Press







8. Montréal (Québec) , 5 janvier 2017 | Après avoir battu la Suède 5-2 en demi-finale du Championnat mondial de hockey junior, mercredi, au Centre Bell, l’équipe canadienne a finalement perdu en finale contre ses voisins du Sud. L’équipe américaine a remporté la médaille d’or jeudi soir, une première depuis 2013. Le match était pourtant très serré, le Canada ayant pris deux buts d’avance en première période. L’équipe adverse n’avait pas encore dit son dernier mot et l’a remporté 5-4, laissant la deuxième place — et la médaille d’argent — aux Canadiens. (Lisez notre article) Minas Panagiotakis Agence France-Presse







9. Paris (France), 5 janvier 2017 | Le Français Robert Marchand a marqué l’histoire mercredi. Sans frémir ni flancher, le cycliste âgé de 105 ans a parcouru 22,547 km en une heure, dans un vélodrome de la région parisienne. Pour être homologué par l’Union cycliste internationale, il doit passer le cap des tests antidopage, ce qui devrait n'être qu’une simple formalité considérant son hygiène de vie. (Lisez notre article) Joel Saget Agence France-Presse







10. Dans le système solaire, 4 janvier 2017 | À 1350 années-lumière de la Terre, une pouponnière d’étoiles est apparue cette semaine. La nébuleuse d’Orion a été captée mercredi par le télescope VISTA de l’Observatoire européen austral, installé dans le désert de l’Atacama, dans le nord du Chili, qui permet de voir des lumières invisibles à l’œil nu. Ces étoiles sont constituées de gaz et de poussières interstellaires et s’étendent sur une trentaine d’années-lumière. La nébuleuse est observable depuis la Terre avec une petite lunette ou des jumelles. Observatoire européen austral



Pour consulter ce reportage en grand format. cliquez ici.