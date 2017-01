Pratiquer la non-violence active

Croyants ou non-croyants, nous devrions tous lire le message que le pape François adresse au monde en ce début de nouvelle année. Celui-ci nous invite à faire de la non-violence active notre style de vie. Il ne s’agit plus simplement de tendre l’autre joue, mais d’affronter le mal avec les armes de l’amour, du pardon et de la vérité. Il n’est pas question de se résigner, mais de répondre au mal par le bien, brisant ainsi la chaîne de l’injustice. L’amour de l’ennemi constitue le noyau de la « révolution chrétienne ». La non-violence active et le pardon pratiqué avec détermination et cohérence peuvent donner des résultats impressionnants. Les succès obtenus par le Mahatma Gandhi, Martin Luther King Jr. et Nelson Mandela contre l’injustice et la discrimination raciale ne seront jamais oubliés. Durant l’année qui vient, soyons solidaires et redoublons nos efforts pour défendre le petit, soigner le malade et éradiquer la pauvreté. Ce faisant, nous récolterons paix, joie et prospérité.