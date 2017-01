Festivités et entraide

Nous marquons le début d’une nouvelle année avec célébrations et festivités, mais nous ne pouvons nous permettre d’oublier ceux dont le Nouvel An sera marqué par la famine, la pauvreté et l’oppression. Comme citoyens de sociétés développées, il est de notre devoir ainsi que de notre responsabilité d’aider ceux qui n’ont pas la chance d’être aussi fortunés que nous. Comme nous pouvons le constater, il y a hausse du niveau de violence et d’extrémisme à travers le monde, nous devons donc mettre fin aux barrières qui créent des divisions et tisser des liens basés sur l’altruisme pour établir une paix qui perdure. Espérons une année 2017 où nous ferons tous preuve d’altruisme, malgré nos différences, pour nous unir contre l’injustice.