Potironne, ou le fabuleux destin d’une citrouille oubliée

Cadeau de fin d’année des journalistes du Devoir, la série Instantanés propose des textes de fiction inspirés par des photos d’archives du temps des Fêtes envoyées par des lecteurs à la rédaction. Aujourd’hui, un texte de Jessica Nadeau et un cliché de Salvador Dallaire.

En ouvrant les yeux ce matin-là, Potironne eut un drôle de pressentiment. Quelque chose clochait. Mais quoi ?Elle regarda autour d’elle, constata une présence familière : Nicolas faisait des biscuits dans un bordel parfaitement contrôlé. Il semblait un peu plus habile que la dernière fois. Le geste était nettement plus précis, le regard plus affirmé. Refusant de voir qu’il avait vieilli, Potironne en vint à la conclusion qu’il avait sans doute de nouvelles lunettes.Plus près d’elle, elle remarqua des pommes. Elle tenta de faire la conversation, évoquant diverses recettes de potage qui pourraient les lier pour l’éternité. Mais les pommes l’ignoraient superbement. Elles restaient là, à faire les belles, mettant tous leurs efforts à reluire pour se montrer dignes des attentions soutenues de la maîtresse de maison qui les astiquait quotidiennement en pestant contre le travail bâclé de la bonne.Elle lorgna du côté des oranges californiennes, fraîchement débarquées au pays, qui ricanaient et échangeaient des secrets comme des adolescentes surexcitées. Oh ! Qu’elle aurait aimé leur ressembler ! Elles étaient si parfaitement rondes ! Et leur robe, éclatante de soleil, lui rappelait à quel point la sienne était défraîchie.Potironne se sentit soudainement très vieille. Depuis combien de temps croupissait-elle ici, au fond d’un panier en osier ? L’aurait-on oubliée ? C’était tout à fait possible, après tout. Personne ne faisait jamais attention à elle.Elle soupira, tentant de se faire à l’idée : sa vie était d’une banalité déconcertante.Elle était pourtant vouée à un grand avenir : son arrière-grand-mère avait servi de carrosse à Cendrillon, rien de moins. Son grand-père Jack avait donné son nom aux fameuses lanternes d’Halloween. Ses parents avaient fait frémir des centaines d’enfants avec leurs grimaces, toutes plus effrayantes les unes que les autres.Et la voilà, elle, grosse et moche, sans autre but que de remplir un espace prédéterminé sur le coin d’un comptoir.Les chandelles interrompirent ses rêveries. Du haut de leur trône de fer, elles la toisaient, la narguaient : « Quel drôle d’appendice », souffla une bougie. « Absolument vulgaire », renchérit sa voisine en recoiffant sa délicate mèche.Potironne retient ses larmes et détourna le regard, gênée. C’est alors qu’elle l’aperçut. Mais d’où venait-il, celui-là, se demanda-t-elle, happée par tant de splendeur. Elle ne voyait plus que lui, dominant le monde sur son piédestal. Elle était éblouie par le vert profond de sa parure, par ses mille feux qui illuminaient la pièce. Et elle restait là à le fixer, bouche bée, yeux écarquillés, sans pouvoir dire un mot.Beau, qui se targuait d’être une réplique parfaite du légendaire Roi des forêts ayant inspiré un célèbre chant de Noël, remarqua le trouble de cette belle grosse citrouille. Il faut dire qu’il avait l’habitude : sur les tablettes du Grand Magasin, dont il sortait à peine, il ne comptait plus les « oh ! » et les « ah ! » des acheteurs compulsifs qui allaient jusqu’à se battre pour mettre la main sur tant de perfection artificielle.Pour encourager un peu la pauvre citrouille, Beau lui décrocha son fameux clin d’œil dont il avait le secret. Potironne ne se pouvait plus de joie.Oh ! Qu’il était grand !Oh ! Qu’il était beau !Oh ! Qu’il était brillant !Elle tenta de saisir son odeur sauvage sous le parfum de plastique neuf. Elle se mit à imaginer son beau Brummel chevauchant le rouleau à pâte pour venir l’extirper de son malheur. « On ne laisse pas bébé dans un coin », dirait-il avant de l’entraîner sur la table pour la faire virevolter dans une spectaculaire danse lascive au milieu de la farine et des plats de pyrex.Ils ne feraient plus qu’un. Le vert et l’orangé se confondraient dans un tourbillon de diamants. Elle serait alors la Reine du logis, la Fée de la lumière, l’Étoile de la soirée.Les pommes en perdraient leur faux vernis, les oranges en seraient bouche bée et les dames de cire en fondraient de jalousie.Oh ! Quel merveilleux destin que le sien ! Un véritable conte de fées ! On écrirait son histoire dans les journaux. On s’arracherait ses confessions. Son amour serait raconté dans un roman, traduit dans une cinquantaine de langues — elle se demanda quel nom elle porterait dans la version japonaise — puis porté au grand écran.Elle imaginait facilement Reese Witherspoon jouant son rôle — drôle, attachante, coquette, tout à fait elle — aux côtés de Hugh Grant. Pas de compromis possible sur le choix de ce dernier. Elle se rendrait personnellement à Notting Hill pour le convaincre s’il le fallait.Toute à ses fantasmes, elle n’entendit pas la maîtresse de maison qui s’approchait d’un pas résolu en invectivant la bonne. « Une citrouille comme décoration de Noël, non, mais à quoi avez-vous pensé ? »La pauvre bonne tenta d’expliquer que la citrouille faisait partie du décor depuis si longtemps qu’elle n’avait pas eu le cœur de s’en débarrasser lorsqu’elle avait installé les décorations la veille. Et puis, qui avait dit qu’on ne pouvait pas avoir une citrouille de Noël ?Mais c’était peine perdue. Potironne fut jetée à la rue sans autre forme de procès et remplacée par un ange aux ailes dorées qui fit sensation.Grelottant de froid sur un banc de neige noirci, Potironne reprenait le cours de son histoire. Quelle merveilleuse fin tragique ! s’extasiait-elle. Digne d’un grand classique. Toute une vie pour un instant d’extase parfait. Elle imaginait déjà la salle verser une larme alors que résonnerait la voix de Piaf, juste avant le générique.Au bout de quelques jours, des hommes la balancèrent à bout de bras dans un camion malodorant. Elle fut enterrée entre un emballage de dinde et un lutin manchot.Mais sur son pédoncule fané, une branche de sapin vint se poser. Ils s’enlacèrent tendrement.Et ils moururent heureux jusqu’à la fin des temps.