Démission acceptée d’un évêque

Vatican — Le pape François a accepté la démission d’un évêque canadien qui a semé la controverse à Calgary quand il s’est opposé aux règles qui encadraient les LGBTQ dans les écoles publiques de la ville. Le communiqué d’une seule ligne publié mercredi par le Vatican pour annoncer le départ de l’évêque Frederick Henry ne fait toutefois aucune mention de cette controverse. L’an dernier, l’évêque Henry avait été qualifié d’« anticatholique » et de « totalitaire » pour avoir dénoncé les règles albertaines qui permettent aux lesbiennes, gais, bisexuels, trans et allosexuels (queers) d’utiliser les toilettes de leur choix dans les écoles de la province, ainsi que de s’habiller et de participer aux sports d’équipe selon leur identité sexuelle.