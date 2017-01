L’atteinte de la parité en l’absence de diversité serait un objectif inachevé

«Le temps est venu d’ancrer l’égalité de fait entre les femmes et les hommes, et cela passe par une loi sur la parité», soutient Myrlande Pierre.

Il est fondamental de penser en dynamiques complexes les sujets d’égalité, de parité et de diversité pour construire des politiques inclusives. Le temps est venu d’ancrer l’égalité de fait entre les femmes et les hommes, et cela passe par une loi sur la parité. Cependant, comment pourrait-on, en 2016, envisager l’atteinte de la parité dans les lieux de pourvoir sans y intégrer systématiquement le principe de diversité ? Je pose la question à toutes les féministes québécoises progressistes.

La parité, c’est le droit à une représentation paritaire dans les instances dirigeantes et en politique afin que l’égalité démocratique de principe en devienne une de réalité concrète. C’est dans cette perspective que de nombreuses femmes ont appuyé l’initiative du groupe Femmes, politiques et démocratie : la déclaration En marche pour la parité. J’ai moi-même spontanément appuyé cette démarche. Depuis, ma réflexion s’est poursuivie et j’en suis parvenue à cet énoncé qui traduit bien ma pensée : l’atteinte d’une parité qui édulcorerait la diversité, ou en l’absence de diversité, serait en quelque sorte un objectif inachevé.

Dans le passage de « l’égalité de droit » à celui de « l’égalité de fait », la reconnaissance de situations d’exclusion vécues par certains groupes de citoyennes est fondamentale pour que l’atteinte de l’objectif de la parité au sein des sphères décisionnelles et lieux de pouvoir soit au service et profite à toutes les femmes qui composent le tissu social du Québec.

Démocratie véritable

La représentation politique, en l’occurrence, c’est la capacité pour un État de créer un espace qui permette à tout citoyen de participer et d’être représenté aux processus délibératifs et décisionnels, en tenant compte des intérêts à la fois collectifs et particuliers. La représentation politique nécessite d’être diversifiée afin de favoriser l’écoute et la prise en compte des différentes voix qui coexistent au sein de la société.

Une démocratie véritable requiert des institutions et des modes de fonctionnement offrant des voies d’accès ouvertes à la pleine et entière participation de tous et de toutes aux différentes sphères d’activité de la vie commune. Ainsi, promouvoir la représentation de la diversité aux différentes instances de pouvoir, c’est oeuvrer à moderniser notre démocratie en examinant ce qui constitue les fondements d’une société plus juste et plus équitable.

Or, il existe un certain courant de pensée féministe en Occident qui allègue qu’une prise en compte de la diversité risquerait de nuire ou de freiner la progression vers l’égalité. Si cette acception se révélait vraie et si l’atteinte de la parité se concrétisait en occultant la diversité, les féministes auraient ainsi réussi à établir un modèle de parité qui serait le prolongement, la reproduction d’un prototype de représentation qui aurait les mêmes caractéristiques que celui au nom duquel elles se seraient employées à déconstruire ; un modèle homogène constitué essentiellement de femmes et d’hommes blancs issus des classes moyennes supérieures et aisées au coeur du pouvoir politique et des organes décisionnels. Est-ce un tel modèle de parité que nous voulons socialement voir émerger ? J’ose croire que non ! Et si c’était le cas, il serait légitime de s’en indigner en se demandant à qui le féminisme profite.

Le modèle de parité que l’on s’emploie à construire doit être en mesure d’intégrer la diversité sociétale. Pour ce faire, il est important de comprendre et de reconnaître qu’il subsiste des disparités considérables entre la majorité et les minorités. Le sexe, l’ethnicité, la « race », lorsque combinés, peuvent produire des situations d’inégalités intersectorielles inquiétantes. On parlera alors de l’intersectionnalité des discriminations.

Des obstacles cristallisés

Le déficit de représentation de la diversité ethnoculturelle dans les sphères décisionnelles et les lieux de pouvoir peut s’expliquer par des obstacles d’ordre historique, culturel, structurel et institutionnel. L’absence des groupes de femmes issues de la diversité dans les lieux décisionnels est criante. Le portrait des institutions et des organisations oblige la société québécoise à se questionner sur la composition de ses effectifs et sur la place des autochtones, des minorités ethnoculturelles et racisées, afin que les lieux de décision et de pourvoir soient le miroir de la diversité sociétale.

La démocratie moderne repose sur l’égalité supposée de tous les citoyens et citoyennes. Cependant, en dépit d’un discours égalitariste au Québec et au Canada, un certain nombre de personnes et de groupes sociaux sont toujours aux prises avec des pratiques discriminatoires. Toute mesure visant à favoriser une représentation paritaire des femmes et des hommes dans les sphères décisionnelles et les lieux de pouvoir doit s’inscrire dans une perspective démocratique, citoyenne, d’égalité et de diversité.

Une loi sur la parité dans les instances de pouvoir devrait donc être accompagnée d’une série de mesures susceptibles de garantir une représentation juste et équitable de la diversité en s’attaquant aux inégalités et aux stéréotypes partout où ils se manifestent. En ces temps où l’on assiste à une résurgence du conservatisme et de l’extrême droite en Europe et aux États-Unis, l’heure est à la solidarité entre tous les groupes de femmes.