Deux hommes retrouvés sans vie dans le fleuve Saint-Laurent

Deux hommes dans la mi-vingtaine ont été trouvés sans vie, mercredi matin, à proximité d’une embarcation qui a chaviré sur le fleuve Saint-Laurent à proximité de Coteau-du-Lac en Montérégie. Tous deux portaient leur veste de flottaison.

Selon la sergente Ingrid Asselin, porte-parole de la Sûreté du Québec, des vérifications sont en cours afin de déterminer s’il s’agit bel et bien de deux chasseurs qui avaient été portés disparus la veille.

Ces deux hommes qui manquent à l’appel sont âgés de 26 ans et 27 ans et sont domiciliés dans l’arrondissement Verdun, à Montréal, et à Rigaud, en Montérégie.

Des pompiers s’affairaient, mercredi matin, à rapatrier les deux corps sur la rive. Les familles des victimes pourront ensuite identifier les dépouilles.



Une opération de secours avait été déclenchée, mardi après-midi, afin de retracer les deux hommes qui étaient partis sur le fleuve Saint-Laurent pour chasser le canard.

Tôt mercredi matin, des témoins croyaient avoir aperçu des signaux de détresse provenant d’une petite île située sur le fleuve Saint-Laurent.

Des vérifications ont permis de déterminer que deux personnes se trouvaient bel et bien sur cette île, mais qu’il ne s’agissait pas des deux personnes manquant à l’appel et qu’elles n’étaient pas en situation de détresse.

L’embarcation chavirée a été localisée peu après.