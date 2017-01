Opération Nez rouge populaire malgré la météo peu commode

Le service de raccompagnement Opération Nez rouge a reconduit à la maison presque autant d’automobilistes québécois que l’an dernier, malgré une météo peu clémente.

Maintenant que sa saison est terminée, le service bénévole a tiré mardi un bilan qu’il juge positif pour l’année 2016.

Au total, 58 701 automobilistes au Québec ont été raccompagnés chez eux en 2016, par rapport à 60 741 l’année précédente.

Quant aux bénévoles, pas d’essoufflement en vue. Ils ont été aussi nombreux pour cette 33e campagne qu’en 2015 : 43 002 Québécois ont prêté main-forte, contre 43 500 l’an dernier.

Jean-Marie De Koninck, président et fondateur d’Opération Nez rouge, note en entrevue que la baisse du nombre de raccompagnements est attribuable aux tempêtes de neige qui ont sévi au Québec en décembre, et qui ont forcé l’annulation de cinq soirées, ce qui a évidemment eu un impact sur le nombre d’automobilistes ayant profité des services de l’organisme.

« Comme il y a eu beaucoup de neige, les raccompagnements sont beaucoup plus lents », explique M. De Koninck.

« Les bénévoles doivent rouler moins rapidement parce que la chaussée est glissante. Et quand on va rejoindre un client, il faut déneiger la voiture, ça prend plus de temps. Donc des équipes très performantes, qui faisaient sept ou huit raccompagnements par soirée, en faisaient peut-être cinq ou six. »

« Compte tenu de tout cela, on est très contents d’avoir pu livrer la marchandise et d’avoir pu répondre à la demande », souligne-t-il.

De mémoire, il s’agit de l’année où le plus grand nombre de soirées du temps des Fêtes ont dû être annulées, pour assurer la sécurité des bénévoles et des fêtards, dit-il.