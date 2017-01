Petit papa Noël

Cadeau de fin d’année des journalistes du Devoir, la série Instantanés propose des textes de fiction inspirés par des photos d’archives du temps des Fêtes envoyées par des lecteurs à la rédaction. Aujourd’hui, un texte de Manon Dumais et un cliché de Claude Lachance.

Ce soir du 24 décembre, Delphine ne parvenait pas à s’endormir. Alors qu’elle entendait sa mère Georgianna préparer la dinde du réveillon, tâche qu’elle détestait par-dessus tout, la fillette s’inquiétait de l’état de ses dents. De fait, depuis quelques jours, l’une de ses palettes menaçait de tomber. Gourmande, la petite fille se rendait parfois en catimini dans la chambre de ses parents afin de se régaler à même le gros sac de sucre que son père Odoric avait acheté avec les tickets de rationnement. Cette mauvaise habitude lui avait ainsi pourri une dent. Bien qu’elle eût entendu parler de la fée des dents, qui pouvait se montrer généreuse, la coquette Delphine s’inquiétait du sourire qu’elle arborerait à la messe de minuit.

Ah ! La messe de minuit ! « On comprend rien, mais c’est donc beau, le latin ! » disait Delphine chaque dimanche à ses parents et à son grand frère Charles en se rendant à la messe. Comme chaque année, le père Villeneuve, curé de la paroisse de Sainte-Monique-des-Saules, mettait en garde ses jeunes ouailles contre le père Noël. Selon ses dires, c’était péché, de croire au père Noël. Le sapin et les cadeaux, c’était le petit Jésus qui les apportait dans chaque foyer où vivaient les enfants sages. « Les bas de Noël aussi ? » avait osé demander Charles à sa mère. « Bien sûr ! Le petit Jésus sait aussi que ta petite soeur préfère les pommes et toi, les oranges », lui avait-elle répondu.

Fervente catholique, Delphine ne comprenait toutefois pas pourquoi on retrouvait le père Noël chez Paquet et saint Nicolas, avec sa grande robe et son long chapeau pointu, au Syndicat de Québec. Elle aurait bien aimé savoir qui l’on retrouvait chez Pollack, mais Odoric défendait à tous d’y aller. « Bob Vézina m’a dit qu’on avait caché un crucifix sous les dalles afin que tous les bons chrétiens marchent sur la croix en entrant », répétait-il chaque fois que Georgianna exprimait l’envie d’y acheter des vêtements pour les enfants.

Delphine aimait beaucoup Noël, mais elle aimait plus encore le jour de l’An, que l’on fêtait chez sa grand-mère Margot. La vieille dame avait l’esprit si festif qu’elle prenait même la peine de changer les rideaux blancs de la maison pour des rideaux ornés de feuilles de gui. Ayant la dent sucrée, elle achetait tous les samedis une livre de chocolat chez Laura Secord qu’elle ne pouvait s’empêcher de grignoter à peine assise dans le bus. Au grand dam de son mari Ronald, qui surveillait sa ligne, on trouvait dans chaque pièce une bonbonnière toujours bien remplie.

Photo: Claude Lachance

Chez Margot vivait encore la tante Marie-Antoinette, vieille fille de son état et couturière extraordinaire. L’an dernier, elle avait confectionné pour Delphine des petits meubles pour ses poupées à partir de boîtes de chocolat et de bouts de robes de soirée. Tout en imaginant déjà les vêtements pour sa poupée que lui avait promis sa tante en guise d’étrennes du jour de l’An, Delphine fermait les yeux en humant le parfum du pain d’épices au crémage rose, dessert préféré de Charles, et des carrés aux dattes qui flottait jusqu’à l’étage. En bas, dans la cuisine, Georgianna brassait doucement les canneberges sur le feu en y ajoutant des tranches d’orange.

Ce faisant, Georgianna se frottait le ventre. Après deux fausses couches, elle avait dû se résigner à subir la grande opération. Avec tristesse, elle songea à Odoric qui avait fait construire une grande maison dans l’espoir de la remplir d’une demi-douzaine d’enfants. Puis, elle secoua ses épaisses boucles de cheveux, lesquelles faisaient tourner la tête des pompiers lorsqu’elle passait timidement devant la caserne en allant faire les courses, et se remit à l’ouvrage. Avant de s’occuper des petits pois, la jeune maman entreprit de faire la purée de pommes de terre. Comme d’habitude, elle allait mettre de côté quelques morceaux pour Charles, qui préférait les « patates en riz », c’est-à-dire des pommes de terre simplement écrasées au presse-purée.

En entendant le bruit du batteur à main, Delphine éclata de rire. Avec Charles, elle trouvait qu’il n’y avait rien de plus drôle que la moue que faisait machinalement leur mère en préparant la purée. Craignant que le petit Jésus l’entende rire et la juge indigne de recevoir des cadeaux, la fillette tenta d’étouffer ses fous rires en mordant son couvre-lit. Crac ! La dent gâtée resta accrochée au tissu. Affolée, elle descendit en trombe l’escalier.

Arrivée devant les portes vitrées du salon, elle ne put s’empêcher d’y voir son père, juché sur l’escabeau, déposant l’ange au sommet du sapin de Noël. Sur le sol se trouvaient déjà les nombreux cadeaux. Sur le canapé, elle eut même le temps d’apercevoir le petit Jésus de cire, lequel apparaissait toujours mystérieusement au retour de la messe de minuit.

« Le petit Jésus, c’est mon papa ? ! ? » pensa-t-elle alors qu’Odoric posait sur elle un regard sévère. Penaude, Delphine tourna les talons et remonta lentement les marches de l’escalier. À peine recouchée, elle jura de ne jamais faire croire à ses enfants ni au petit Jésus, ni au père Noël, ni à saint Nicolas, ni aux autres folles inventions des grands. Et elle tint promesse !