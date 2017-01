Plus de neige et de verglas

Le cocktail météo continue de s’abattre sur l’est du pays. Dans la région de Montréal, où la température oscillait mardi après-midi autour du point de congélation, le risque de pluie verglaçante était toujours présent.



La température devrait redescendre en soirée, et les précipitations se changeront graduellement en neige, avec des accumulations prévues de 2 à 4 centimètres.



Dans les Laurentides cependant, les accumulations seront plus importantes. « Dès qu’on atteint les terrains montagneux, c’est plutôt de 15 à 20 centimètres qui sont attendus », explique Marie-Ève Giguère, météorologue à Environnement Canada.



En direction de Québec, la neige devrait s’intensifier au cours de la nuit, accompagnée de forts vents allant jusqu’à 70 kilomètres/heure.



Mais les plus grandes craintes concernent la Gaspésie et la Côte-Nord, qui devraient recevoir de 20 à 25 centimètres de neige d’ici mercredi. Les forts vents risquent de provoquer des déferlements de vagues le long du littoral.



« En fin de journée mercredi, de fortes marées sont attendues, explique la météorologue Marie-Ève Giguère. Percé, Gaspé, Chandler et toute la pointe de la Gaspésie qui donne sur le golfe seront à surveiller. Même chose pour Sept-Îles et Port-Cartier, sur la Côte-Nord. »



La semaine dernière, la Gaspésie avait été durement touchée par la tempête qualifiée de « bombe météorologique ». Les vagues avaient arraché des morceaux de béton du quai de Percé, et plusieurs maisons avaient été endommagées. Les grandes marées avaient aussi endommagé des portions de route à Sept-Îles, sur la Côte-Nord, et en Minganie.



La Sûreté du Québec a déclenché son opération Griffe dans la région du Bas Saint-Laurent, de la Gaspésie et des Îles de la Madeleine afin d’inciter les automobilistes à réduire leur vitesse, à garder leurs distances et à adapter leur conduite en raison des conditions météo.



Selon Environnement Canada, après le passage de cette nouvelle dépression, le temps devrait se calmer pour le reste de la semaine, avec une chute du mercure vers les températures saisonnières.