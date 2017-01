La SQ, des protecteurs ou des prédateurs?

Une des choses qui m’ont le plus choqué en 2016 s’est passée autour du scandale des policiers qui auraient abusé de leur pouvoir sur des femmes autochtones. On ne pouvait que s’attrister du fait qu’aucune accusation n’ait pu être déposée malgré des témoignages évidents de gestes criminels ; que, comme tel, notre système de justice n’est pas conçu pour offrir une réparation à ce genre de situation.

Mais ce qui m’a le plus choqué, c’est la poursuite en diffamation visant Radio-Canada intentée par des policiers de Val-d’Or.

On comprend que des policiers honnêtes et professionnels aient pu souffrir des révélations d’Enquête, que les bavures de leurs collègues les aient éclaboussés, et que ceux qui en auraient commis ne pouvaient pas ne pas s’inscrire dans la poursuite sans faire porter les soupçons sur eux…

Ce qui est hallucinant dans ce geste, toutefois, c’est qu’au fond le message qu’on envoie est que « que ce soit vrai ou pas, les allégations de viol, d’attouchements et autres, tu n’aurais pas dû en parler ».

Les policiers, faut-il le rappeler, sont là pour protéger la population. La dénonciation des crimes est la première étape essentielle dans le processus de justice, pour lequel les policiers sont les premiers répondants. Si les policiers s’insurgent contre ce principe dès que ça touche un des leurs, est-ce qu’ils honorent un des principes fondamentaux de leur mandat ? N’y a-t-il pas une police des polices pour les forcer à retirer leur plainte ?

J’ai déjà lu sur une auto de police une devise : protéger, servir. Il semble que la devise des policiers de Val-d’Or soit plutôt : se servir, se protéger.