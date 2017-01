Cadeau de fin d’année des journalistes du Devoir, la série Instantanés propose des textes de fiction inspirés par des photos d’archives du temps des Fêtes envoyées par des lecteurs à la rédaction. Aujourd’hui, et un texte signé par Marie-Michèle Sioui, accompagnant une photo de Guy Leroux.

Tu ne pensais jamais qu’un poêle à bois allait finir par représenter le départ de C.

C., c’est le nom que tu avais donné à ton cancer. Tu l’avais choisi pour éviter de nommer la maladie. Le nom était impersonnel. Désincarné comme ces cellules confuses, désordonnées dont tu avais hâte de te débarrasser.

Nos deux grandes étaient parties à Montréal. Tu étais toi aussi à la retraite et la réalisation de notre beau rêve, de la rénovation de cette maison de campagne dans les Cantons-de-l’Est, se conjuguait souvent avec des visites à la quincaillerie. Tu discutais du taux d’émission de particules fines, de la norme EPA. De rien d’aussi abasourdissant que les mots « biopsie » ou « cellules borderline »…

Tu m’as accompagné merveilleusement pour faire grandir nos deux filles. Tu m’avais charmé avec tes yeux bruns, tes pommettes, ton petit nez retroussé. Tu m’as ébloui quand je t’ai vue dans le rôle de maman. Même dans la course des lunchs, des matchs de basket ou des réunions de parents, tu m’as toujours impressionné par ta candeur.

Tu m’as suivi dans mon plan fou. Tu m’as dit que j’étais un « beau vieux motivé » ! Tu as accepté que je travaille doucement sur la maison, même si tu me trouvais bougonneux, le soir, quand mon dos douloureux me rappelait ma carrière dans la construction.

C’est arrivé très délicatement, une douleur au ventre, comme un oxymore par rapport à la brutalité de la maladie. Le médecin t’a regardée, t’a dit qu’il « n’avait pas une bonne nouvelle ». Au mot cancer, tes oreilles se sont mises à bourdonner. Tu n’as rien entendu, tout oublié.

Après le choc, tu t’es montrée soulagée que j’aie pris des notes. « Hystérectomie. Extrafasciale = totale. Salpingo-ovariectomie ? Ovariectomie. Veut dire bilatérale : les deux ovaires et les trompes de Fallope. »

Tu m’as écouté. Après la chirurgie, tu allais avoir six traitements de chimiothérapie. Les subir, plutôt, et par intraveineuse.

Photo: Guy Leroux

Tu as dit qu’il fallait en parler aux filles. Tu leur as assuré que tout allait bien aller. Tu n’arrivais pas à prononcer le mot en C. Tu as ri, les yeux pleins d’eau, quand notre grande t’a proposé de renommer la maladie. Ça n’allait pas être Charlotte, ni Clémence ou Charles, des prénoms que tu trouvais trop beaux. C., ça irait très bien ! Tu avais souri, raconté aux filles comment on avait choisi leurs prénoms. Tu m’avais taquiné, m’avais rappelé cette manie que j’avais de rejeter tes propositions, de les associer à des noms de médicaments ou à des personnages de téléromans.

Tu es passée d’un traitement de chimio à l’autre, tu as compris la routine : l’aiguille dans le bras, les pieds relevés dans le La-Z-Boy. Les filles t’ont souvent accompagnée. Après ta deuxième fois, ton coiffeur t’a coupé les cheveux. Tu t’es fait faire une perruque qui s’est finalement révélée ridicule. Tu lui as préféré ton bandeau.

Tu as accepté le chaos ambiant, celui dans lequel j’avais laissé notre maison. Notre projet avait été interrompu par C., désagréable interlude imposé. Tu t’es acheté une brosse à dents à poils souples pour ta bouche endolorie par la chimiothérapie. Tu as évité le lait cru ou les sushis pour te protéger des infections. Tu as géré les effets de la ménopause accélérée.

Ton dernier traitement a eu lieu à l’automne. Ton dernier goût de métal dans la bouche. Tes dernières douleurs dans les veines du bras, où passait la chimiothérapie. Les filles t’ont acheté une pile de romans. Du salon, tu as observé ton chum qui reprenait goût à bidouiller.

Quand la première neige est tombée, tes cheveux avaient recommencé à pousser. Ils avaient toujours été droits, mais ils revenaient forts et frisés.

Notre poêle était resté là, dans la cour, à attendre d’être installé. C’était les Fêtes, et on avait recommencé à parler de conduits de fumée, de boucliers thermiques, de taux d’émission de particules fines… Tu m’as suggéré d’allumer le feu juste là, dehors.

Tu t’es occupée du vin et du panier dans lequel tu as placé — évidemment ! — du fromage de lait cru. Et moi j’ai remarqué tes yeux, tes pommettes, ton nez retroussé et tes nouveaux cheveux. Ils étaient redevenus assez longs pour que je les voie dépasser de ta tuque.