De mère en fille

Cadeau de fin d’année des journalistes du Devoir, la série Instantanés propose des textes de fiction inspirés par des photos d’archives du temps des Fêtes envoyées par des lecteurs à la rédaction. Aujourd’hui, un texte de Geneviève Tremblay et un cliché de Claude Beaubien.

Quand ma mère était petite, elle a vécu au Nord, dans un pays de glaces, d’aurores mauves et de soirs de feux. Dans sa maison, une maison de bois pleine de courants d’air toujours envahie d’enfants, entrait la lumière crue de la neige. L’hiver, il y avait aussi celle des nuits presque blanches, hypnotisante. Ma mère disait qu’elle faisait d’eux des enfants magiciens.

Une fois que le vieux Hans avait décoré le sapin avec des bougies de cire et des fils de couleur, ma mère s’installait au bord de la fenêtre avec Jödi et passait ses jours là. Elle observait. Une carriole passait, un bûcheron revenu de la forêt. Des enfants partis glisser sur la rivière. Le curé avant la messe, figé dans son paletot de fourrure noire et sa laine autour du cou. Parfois, il y avait tellement de vent que le village n’était plus qu’une ligne sombre dans un alentour disparu. Elle se disait : « Tous, on pourrait disparaître et personne n’en saurait rien. » Disparus dans la magie du ciel.

Ce que je vous raconte là, je l’ai lu dans les cahiers que ma mère écrivait. Elle a commencé jeune, à sept ou huit ans, jusqu’à sa mort, précoce. On m’a dit qu’à mon premier Noël, il y avait des enveloppes posées dans le sapin, que ma mère avait écrit des poèmes pour qu’on se rappelle du Nord. Le blanc des origines. Il lui manquait comme s’il avait vraiment disparu, disloqué pour de bon par le silence et le froid coupant des pôles.

La veille de Noël, au Nord, la famille du vieux Hans venait manger, les soeurs, les frères, les veufs, les oncles encore vivants. Ça riait et ça dansait avec des jeux de pieds invraisemblables, des regards par en dessous, des envols de jupes aux tissus lourds. Les hommes lâchaient parfois un cri, comme un appel sauvage venu des tripes, avant de sortir par moins quarante se remettre l’esprit au clair. Ils étaient pleins de soupe et d’alcools forts, s’étourdissaient toujours de la même manière. Ma mère regardait. Souvent, elle amusait les autres enfants, elle les laissait tirer sur son Jödi, qui commençait, en ces années-là, à faire des trous et à montrer des fils. C’était une vieille poupée déjà.

Photo: Claude Beaubien

Moi, je n’ai pas eu de grands horizons blancs ni de sapin à moitié nu ni de soirées brûlantes par moins quarante dehors. J’ai eu ce qu’ont les enfants de la ville et du nouveau millénaire, des choses, beaucoup de choses, d’autres souvenirs peut-être moins permanents que le tonnerre de l’orgue à faire monter l’église au ciel.

De cette maison-là, au Nord, ma mère est partie quand le vieux Hans est mort et que sa femme n’a plus dit un mot. On l’a placée avec sa soeur chez une tante à la grande ville, bien au sud, très loin. Il a fallu des heures de blanc pour y arriver, de fjords comme elle n’en avait jamais vu, de rivières gelées comme des larmes figées au bord des yeux. Sa soeur ne parlait pas, elle lui serrait la main. De la savoir triste, ça lui a rappelé la vie qu’elles quittaient, qui les quittait aussi. Leurs parents disparus. Des années d’enfance laissées dans les forêts de conifères et la fumée des poêles.

Deux ans après, peut-être trois, les dates ne sont pas claires, elle a rencontré Julius. Mon père voulait être avocat, mais c’était d’abord un musicien, un violoncelliste qui faisait pleurer tout le monde quand il jouait Bach. Avec lui, il y a eu des veillées comme en ont les universitaires, des heures indignées sur le théâtre et la guerre et la philosophie. Ma mère aimait voir sa soeur refaire le monde même si le village ne lui en avait pas montré grand-chose. Elle aimait l’entendre répéter ses rôles, de l’autre côté du mur, dans leur petit trois-pièces loué dans un sursaut de liberté. Elle aimait écouter le trafic des voitures de la grande avenue, en bas, lacet de lumières qui faisaient le jour même la nuit.

Mais cette vie-là n’a pas duré. Julius a emmené ma mère dans la région de ses parents, là-bas, près de la frontière. De bouche à oreille, elle a fini par savoir que la maison du vieux Hans avait brûlé. Que tout y était passé, mais que personne n’était mort, un miracle. Ça l’a bouleversée, il y a des pages et des pages où revient un nom, un certain Lucas, c’était peut-être un ami du village, je n’ai jamais pu savoir.

Je vous raconte la vie de ma mère, mais ça, c’est ma petite Lili, cette année, au matin de Noël. Ma Lili qui grimaçait, petite miraculée aux yeux noirs comme sa grand-mère. Il était tôt. J’aimais la lumière qui entrait par la fenêtre, blanche, et la solitude avant que tout le monde se lève. Voyez-vous dans l’arbre ? Il y a des poèmes. C’est à peine si on voit Jödi et son costume neuf, une robe de tartan que j’ai cousue moi-même. Il y a des choses qu’on ne veut pas laisser partir.

Je vous écris ça assise au bord de la fenêtre. Il fait nuit. Dans quelques heures, la nouvelle année sera là. Mon père a sorti son violoncelle, il joue des airs du Nord, ce n’est pas un hasard, il parle à ma mère. Elle est morte un premier janvier il y aura bientôt vingt ans. La nuit est douce, une belle nuit de bougies et de flocons épais. Même la ville ne fait pas de bruit.