Du sang syrien à la mort de Cohen, en passant les tensions raciales...

Ce qu’il reste de 2016 au seuil de 2017 et sous le coup de crayon de Garnotte ? Quelques disparus aux ombres géantes — un chapeau pour Cohen, un cigare pour Castro. Des Anglais qui quittent le bus d’une Europe bringuebalante. Un Youppi endeuillé par la perte de P. K., un symbole féminin fatigué d’une année ardue. Des Jutra qui n’en sont plus, des Oscar trop blancs. Des loups solitaires et du poulet ontarien. L’année en 12 dessins et quelques mots.

Salut Cohen (et Bowie, et Prince…)

Le féminisme éclopé

Le flou de l’aide à mourir

L’année du loup (solitaire)

Oscar blancs et colère noire

Le sang syrien

L’homme de toutes les élégances a eu celle de nous confier un dernier recueil de chansons avant de s’éclipser définitivement, son chapeau à la main. Leonard Cohen s’est éteint le 7 novembre à l’âge de 82 ans, au creux de l’automne et dans le souffle d’un album crépusculaire qui venait d’être encensé par la critique. Annoncé le 10 novembre, son décès a entraîné un déluge d’hommages célébrant la profondeur d’une oeuvre poétique et musicale à nulle autre pareille. Devant sa maison aux abords du parc du Portugal, les Montréalais se sont relayés pendant quelques jours, chandelle à la main, respect dans l’air. David Bowie (10 janvier, 69 ans) et Prince (21 avril, 57 ans) l’auront précédé cette année sur la scène des grands disparus de la chanson de création : un gros trio en moins. Mais des dizaines de perles pour s’en souvenir.L’année féministe ? Dure. La ministre de la Condition féminine québécoise, Lise Thériault, a donné le ton en février en se disant « plus égalitaire que féministe » — étiquette qu’a aussi refusée sa collègue Stéphanie Vallée (Justice). Le débat soulevé sur le sens du féminisme a par la suite subi un test de réalité plutôt brutal, ici comme ailleurs. Ici ? L’absence d’accusations au terme de l’enquête sur les agressions sexuelles alléguées de policiers contre les femmes autochtones de Val-d’Or — qui a tout de même incité Québec à mettre sur pied une commission d’enquête au mandat large. Ici (bis) ? Une vague d’agressions sexuelles dans une résidence de l’Université Laval (il faut verrouiller sa porte, a d’abord déclaré le recteur), jumelée à une plainte déposée par Alice Paquet contre le député Gerry Sklavounos — un dossier qui a ébranlé l’Assemblée nationale. Ailleurs ? Alors qu’à peu près tout le monde attendait une première présidente aux États-Unis, le président désigné, Donald Trump, s’est plutôt démarqué par une campagne où il a multiplié les invectives contre les femmes et où son comportement passé envers celles-ci lui a valu de nombreuses accusations d’agressions sexuelles. Et malgré tout, plus de 50 % des femmes blanches ont voté pour lui le 8 novembre.La table était mise… mais on ne sait plus trop maintenant. Car si l’année 2016 a débuté avec l’entrée en vigueur de la Loi concernant les soins de fin de vie au Québec, elle s’achève sur un portrait de situation plus flou qu’il ne l’était il y a 12 mois. L’adoption de la loi fédérale sur l’aide à mourir en juin a en effet brouillé les cartes d’un dossier éminemment sensible. Dans l’attente d’une décision de la Cour suprême de la Colombie-Britannique (qui doit décider si la loi fédérale respecte l’arrêt Carter), Québec a dû modifier les modalités d’application de sa loi : les nouvelles consignes imposent un délai de 10 jours entre la demande d’aide et son administration, et elles ajoutent des témoins au processus. Ceci dans un contexte où le premier bilan d’activités de la Commission sur les soins de fin de vie montrait un volume de demandes trois fois plus élevé que prévu par Québec (262 demandes entre janvier et août 2016).Il y a eu Bruxelles, 32 morts, le 22 mars, au nom du groupe armé État islamique (EI). Puis Orlando, le 12 juin, 49 morts, dans une discothèque fréquentée par la communauté LGBT. Au nom du groupe EI, encore. Nice, ensuite, le 14 juillet — un camion fou, 84 vies fauchées au soir de la fête nationale. Un carnage là aussi revendiqué par le groupe EI. Berlin ? 12 morts dans un marché de Noël le 19 décembre — même méthode qu’à Nice, même revendication aussi. La liste n’est pas exhaustive, et elle ne concerne que quelques pays occidentaux. Mais 2016 a renforcé cette impression que les loups solitaires, prêts à tout pour le djihad, sont plus nombreux que jamais. Avec une arme redoutable dans leur arsenal : la peur. Et l’imprévisibilité de leurs actions.C’est l’une des images fortes de l’année : la mégastar Beyoncé qui débarque au Super Bowl avec une armée de danseuses coiffées de bérets noirs posés sur leur afro, poings levés vers le ciel. Une allusion directe aux Black Panthers (mouvement pour les droits des Afro-Américains), et l’occasion pour la toute-puissante Queen B de revendiquer ses racines noires (en même temps qu’un féminisme assumé haut et fort). Façon aussi de tisser des liens entre deux mouvements séparés par un demi-siècle d’histoire : des Panthers à Black Lives Matter, qui dénonce les exactions policières et le racisme structurel. Le sujet des tensions raciales aux États-Unis est demeuré chaud tout au long de 2016, avec des ramifications jusqu’à la cérémonie des Oscar — aucun Noir parmi les 20 acteurs et actrices sélectionnés. « Oscars so white », a-t-on dit. Et l’Académie a promis de changer ça.Noir, blanc et rouge sang. Un drapeau à l’image d’un pays — la Syrie — complètement ravagé par une guerre au bilan catastrophique en cette fin de 2016 : plus de 310 000 morts et des millions de réfugiés depuis 2011. L’année qui s’achève aura été celle de la prise de conscience tardive par le monde occidental de l’ampleur du drame qui se joue en Syrie, et plus particulièrement à Alep. Devant la violence des combats qui ont ravagé la deuxième ville du pays, plusieurs ont parlé de « faillite de l’humanité ». « On n’a jamais vu une paralysie aussi profonde du système international devant une situation qui devrait tous nous interpeller », résumait récemment l’ancienne haute-commissaire aux droits de l’homme de l’ONU, Louise Arbour. Lueur d’espoir dans les décombres ? Un cessez-le-feu en vigueur depuis jeudi semblait tenir dans les dernières heures, avec la promesse de négociations en janvier pour tenter de mettre fin à cette guerre civile aux ramifications géopolitiques complexes.