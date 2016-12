Du Brexit au PQ, en passant par la mort de Castro...

Ce qu’il reste de 2016 au seuil de 2017 et sous le coup de crayon de Garnotte ? Quelques disparus aux ombres géantes — un chapeau pour Cohen, un cigare pour Castro. Des Anglais qui quittent le bus d’une Europe bringuebalante. Un Youppi endeuillé par la perte de P. K., un symbole féminin fatigué d’une année ardue. Des Jutra qui n’en sont plus, des Oscar trop blancs. Des loups solitaires et du poulet ontarien. L’année en 12 dessins et quelques mots.

L’éclipse du géant Castro

Il était l’incarnation même du héros révolutionnaire — au même titre que Che Guevara, son compagnon des tranchées de la Sierra Maestra cubaine. Mais il fut aussi le visage d’un régime aux accents dictatoriaux, intransigeant devant la critique et l’opposition, imperturbable dans ses convictions communistes, même après la chute du bloc de l’Est. Tout ça et beaucoup plus, Fidel Castro. Personnage immense et contradictoire, orateur à la verve inépuisable, géant politique du XXe siècle, symbole de la résistance à « l’impérialisme » américain, etc. Décédé le 25 novembre à 90 ans, Castro disparaît au terme d’une année qui a vu se concrétiser le rapprochement historique avec Washington (visite du président Obama à La Havane en mars, reprise des vols commerciaux entre les deux pays…), mais qui se termine sur une grande inconnue : que fera Donald Trump de ce réchauffement ?

Cachez ce Jutra que l’on ne saurait voir…

Ce qu’il restera de l’année 2016 dans le milieu du cinéma québécois ? Au-delà des films, la saga au sujet de Claude Jutra (un nom qu’on écrit maintenant sur la pointe des pieds) aura assurément marqué l’imaginaire collectif. À la mi-février, une biographie du défunt cinéaste révèle les « pratiques pédophiles » de ce dernier. Le tollé est immédiat, tout comme la décision de plusieurs instances, dont le gouvernement du Québec, la Ville de Montréal et l’organisme Québec cinéma, de rayer de la toponymie québécoise le nom de Jutra. Gommé partout, et illico. Honni, le réalisateur de Mon oncle Antoine. Ébranlé, le milieu du cinéma (notamment parce que plusieurs « savaient » mais n’avaient jamais dénoncé). Et orphelins, les prix Jutra qui célébraient le meilleur du cinéma québécois. Nous dirons désormais IRIS, voilà.

Chercher le Nord avec le PQ

Pour un coup de théâtre, c’en fut un vrai de vrai : le 2 mai dernier, Pierre Karl Péladeau créait une onde de choc en annonçant — teint livide et voix éteinte — qu’il quittait séance tenante la vie politique pour des raisons familiales. Son élection à la tête du PQ ne datait pourtant pas d’un an… Jean-François Lisée lui a succédé le 7 octobre, au terme d’une course au leadership pas toujours jolie et souvent étonnante qui a remis à l’avant-plan deux questions de débat perpétuel pour le PQ : la date du référendum (pas avant 2022) et le positionnement identitaire (un thème qui a divisé le parti durant la course, Maka Kotto accusant notamment son futur chef de chatouiller « la part sombre de nos âmes »). Au seuil de 2017, on retrouve donc le PQ courtisant autant les électeurs solidaires que caquistes… mais pas seul au royaume de la boussole fluctuante — il y a eu quelques changements de cap chez les libéraux et la CAQ aussi…

L’échange de l’année : ciao, ciao P. K. !

Existe-t-il une échelle de Richter pour les nouvelles sportives ? Si oui, celle du 29 juin 2016 se serait classée au rang des séismes propres à déclencher des tsunamis : P. K. Subban échangé à Nashville en retour de Shea Weber. La terre (montréalaise) a tremblé bien au-delà du cercle du hockey et du Canadien. Parce que « P. K. » était d’un moule unique dans un monde très conservateur : flamboyant hors glace, spectaculaire sur la patinoire, aussi talentueux qu’imprévisible, passion pure et joie communicative. Et si le choc fut aussi brutal pour certains, c’est que le rayonnement de Subban débordait largement de la sphère du sport pour toucher au social. Mais comme le disait le d.g. du Canadien : « À la fin de la journée, on prend des décisions. » Pauvre Youppi.

Fleurons à vendre

Cette fois, le choix du rôtisseur a mal passé. Quand Jean-Pierre Léger, propriétaire des Rôtisseries St-Hubert, a annoncé la vente de l’enseigne québécoise des voitures jaunes à crête rouge au groupe ontarien Cara, le 31 mars, la transaction de 537 millions a vite pris une dimension sociale et politique d’envergure. C’était le deuxième fleuron québécois à être vendu à des intérêts « extérieurs » en 2016, après le quincaillier Rona (acheté par l’américaine Lowe’s en février pour 3,2 milliards). Mais au-delà de la question du maintien des sièges sociaux au Québec, la vente de St-Hubert est venue illustrer l’immense défi qui attend le Québec Inc. : celui d’assurer la relève de toute une génération d’entrepreneurs arrivés à l’âge de la retraite.

La claque Brexit

Les sondeurs ne l’avaient pas vu venir, les observateurs non plus : le 24 juin, les Britanniques ébranlaient l’Europe et la communauté internationale en votant à près de 52 % pour le « Brexit » — soit pour une sortie de l’Union européenne (UE). « C’est un coup porté à l’Europe, un coup porté au processus d’unification européenne », prenait rapidement acte la chancelière allemande, Angela Merkel. Car l’insatisfaction des Britanniques envers l’Europe est partagée par des secteurs croissants de la population dans plusieurs autres pays. Marine Le Pen, notamment, profite de ce vent en France. Dans l’immédiat, le Brexit a forcé la démission du premier ministre David Cameron (remplacé par Theresa May) et lancé une longue période de débats sur le « comment » et le « quand » de la sortie britannique.