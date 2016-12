Les photos de l'année 2016

De nombreux événements d’ici et d’ailleurs ont marqué l’actualité de 2016. Revivez en photos ces moments forts de l’année.





1. David Bowie (1947-2016), 10 janvier | La légende du rock britannique David Bowie décède à l’âge de 69 ans des suites d’un cancer. Il venait de lancer, deux jours plus tôt, son 25e album, «Blackstar». Le chanteur et musicien aura vendu 140 millions de disques au cours de sa carrière, qui a survolé pas moins de cinq décennies. Artiste aux multiples visages, il a aussi fait des incursions dans les milieux du cinéma, de la mode, du théâtre et de la peinture. (Lisez nos textes sur le sujet) Leon Neal Agence France-Presse | Photo prise le 12 janvier à Londres (Royaume-Uni)







2. René Angélil (1942-2016), 14 janvier 2016 | Le mari et imprésario de la chanteuse Céline Dion, René Angélil, s’éteint à l’âge de 73 ans. Il se battait depuis plusieurs années contre un cancer de la gorge. Sa disparition provoque une onde de choc au Québec et sur la scène internationale. À un point tel que le gouvernement lui organise des funérailles nationales à la basilique Notre-Dame de Montréal. Le prix, dix fois plus élevé que d’autres funérailles nationales, a soulevé une véritable polémique. (Lisez nos textes sur le sujet) Jacques Nadeau Le Devoir | Photo prise le 22 janvier à Montréal (Québec)







3. Virus Zika, 1er février | Face à la multiplication du virus Zika dans le monde, l’Organisation mondiale de la santé décrète un état d’urgence. Depuis 2015, 73 pays ont été touchés, majoritairement en Amérique latine et dans les Caraïbes. Le virus, qui se transmet par la piqûre de moustique «Aedes aegypti», mais aussi par voie sexuelle, est à l’origine de graves anomalies cérébrales chez les nourrissons. En novembre, il n’est officiellement plus considéré comme une urgence de santé publique mondiale. (Lisez nos textes sur le sujet) Felipe Dana Associated Press | Photos prises en septembre dans l'État de Pernambuco (Brésil)







4. Affaire Claude Jutra, 16 février | À la suite de la publication d’une biographie révélant son attirance pour les garçons mineurs, Claude Jutra fait face à des allégations de pédophilie, corroborées par deux témoignages de victimes dans les médias. La réputation du réalisateur est mise à mal: son nom est effacé de la cérémonie célébrant le cinéma québécois (de Jutra, les prix deviennent Iris), tout comme de plusieurs rues et parcs de la province. Vandalisé dans la nuit du 23 février, «L’hommage à Claude Jutra», sculpture de Charles Daudelin installée dans le parc Claude-Jutra à Montréal, est démantelé en juin. (Lisez nos textes sur le sujet) Ryan Remiorz La Presse canadienne | Photo prise le 23 février à Montréal (Québec)







5. Réfugiés syriens au Canada, 28 février | Promesse faite, promesse tenue. Le 28 février, le Canada atteint officiellement son objectif d’accueillir 25 000 réfugiés syriens, comme l’avait promis Justin Trudeau en campagne électorale. En septembre, le gouvernement fédéral annonce son intention d’ouvrir ses portes à 10 000 de plus d’ici la fin de l’année. Au total, 35 745 réfugiés syriens sont venus s’installer au Canada entre novembre 2015 et novembre 2016. (Lisez nos textes sur le sujet) Renaud Philippe Le Devoir | Photo prise le 8 janvier à Québec (Québec)







6. Obama à Cuba, du 21 au 23 mars | Une nouvelle page de l’histoire s’écrit sous nos yeux: Barack Obama entame une visite officielle à Cuba. C’est le premier président américain en exercice à poser le pied sur l’île depuis la révolution castriste, il y a de ça plus d’un demi-siècle. Pendant trois jours, entre des dîners d’État et un match de baseball en compagnie de son homologue cubain Raúl Castro, Barack Obama tente de rendre «irréversible» le rapprochement entre les deux pays, anciens ennemis de la guerre froide. (Lisez nos textes sur le sujet) Nicholas Kamm Agence France-Presse | Photo prise le 21 mars à La Havane (Cuba)







7. Attentats de Bruxelles, 22 mars | Dans la foulée de 2015, le groupe armé État islamique frappe une nouvelle fois en Europe: deux bombes explosent à l’aéroport de Bruxelles-Zaventem et une troisième dans la station de métro Maelbeek de la capitale belge, faisant plus de 30 morts et des centaines de blessés. Une chasse à l’homme est lancée et mène à une série de perquisitions et d’arrestations en Belgique et en France. L’opération permet d’arrêter Salah Abdeslam, principal suspect des attentats de Paris de novembre 2015. (Lisez nos textes sur le sujet) Ketevan Kardava / Georgian Public Broadcaster Associated Press | Photo prise le 22 mars à Bruxelles (Belgique)







8. Jean Lapierre (1956-2016), 29 mars | Le commentateur politique et ex-ministre fédéral Jean Lapierre trouve la mort dans un accident d’avion. Accompagné de quatre membres de sa famille, également décédés dans l’écrasement, Jean Lapierre se rendait aux îles de la Madeleine pour les funérailles de son père. La tragédie provoque une onde de choc dans tout le Canada. Après enquête, le Bureau de la sécurité des transports conclut que l’appareil volait à une altitude et à une vitesse trop élevées à l’approche de l’aéroport. (Lisez nos textes sur le sujet) David Noël La Presse canadienne | Photo prise le 29 mars à Havre-aux-Maisons (Québec)







9. Vente de St-Hubert, 31 mars | Faute d’une relève familiale, l’entreprise Les Rôtisseries St-Hubert passe aux mains du groupe ontarien Cara. Le patron, Jean-Pierre Léger, explique avoir tenté en vain de trouver un repreneur québécois. Des pourparlers avaient eu lieu avec Investissement Québec, la Caisse de dépôt et placement du Québec et le Fonds de solidarité FTQ. La CDPQ avait présenté une offre avant d’apprendre que St-Hubert était déjà vendue. Cette transaction, qui survient moins de deux mois après la vente de Rona à Lowe’s, a relancé le débat à l’Assemblée nationale sur la protection des sièges sociaux. (Lisez notre texte sur le sujet) Dinu Bumbaru Héritage Montréal | Photo d’archives de la première rôtisserie ouverte en 1951 à Montréal (Québec)







10. Départs en série à Québec, 2 avril | Dure année pour le gouvernement de Philippe Couillard, qui doit composer avec une série de scandales qui ont éclaboussé son caucus et son cabinet. En avril, Sam Hamad quitte le conseil des ministres, visé par des allégations de trafic d'influence. En août, c'est au tour de Jacques Daoust de claquer la porte du ministère des Transports critiqué pour avoir liquidé la totalité de ses actions dans RONA. En octobre, le député libéral de Laurier-Dorion, Gerry Sklavounos, est exclu du caucus, embourbé dans un scandale sexuel. Ces départs ont poussé le premier ministre à remanier son équipe à plusieurs reprises. Le retour de Pierre Moreau, parti en février pour des raisons de santé, laisse présager un nouveau jeu de chaises musicales début 2017. Jacques Boissinot La Presse canadienne | Photo prise le 9 décembre à Québec (Québec)







11. Panama Papers, 3 avril | La plus importante fuite de données de l’histoire du journalisme, les Panama Papers, plonge plus de 140 personnalités, milliardaires, sportifs et hommes politiques, d’une cinquantaine de pays, dans un scandale sans précédent. L’enquête, menée par 107 médias dans 76 pays à travers le monde, a analysé près de 11,5 millions de documents d’un cabinet du Panama, Mossack Fonseca, spécialisé dans les paradis fiscaux. L’affaire ouvre de nombreuses enquêtes et conduit le premier ministre islandais et un ministre espagnol à la démission. Elle incrimine aussi des proches de Vladimir Poutine et de dirigeants chinois, tout en embarrassant le premier ministre britannique de l’époque, David Cameron. (Lisez nos textes sur le sujet) Johannes Eisele Agence France-Presse | Photo prise le 4 avril à Shanghai (Chine)







12. Prince (1958-2016), 21 avril | Le légendaire chanteur américain Prince meurt subitement à l’âge de 57 ans, retrouvé inconscient à son domicile. Prince était un artiste aux multiples facettes: chanteur, guitariste, multiinstrumentiste, compositeur, danseur, producteur, acteur, réalisateur, icône de la mode. L’autopsie révèle quelques mois plus tard que le chanteur est décédé d’une surdose accidentelle de fentanyl, un médicament antidouleur opiacé jusqu’à 50 fois plus puissant que l’héroïne, dont il était accro. (Lisez nos textes sur le sujet) Robyn Beck Agence France-Presse | Photo prise le 21 avril à Los Angeles (États-Unis)







13. Démission de PKP, 2 mai | Le chef du Parti québécois Pierre Karl Péladeau annonce, la voix tremblante et les larmes aux yeux, qu’il quitte la direction du parti, invoquant des raisons familiales. Cette décision, qui survient moins d’un an après son élection, surprend toute la classe politique, y compris ses plus proches collaborateurs. Les difficultés conjugales de Pierre Karl Péladeau et de Julie Snyder avaient fait les manchettes ces dernières années: séparé en 2013, le couple avait renoué en 2014. Mariés en grande pompe en août 2015, ils se sont séparés début 2016. En octobre, Jean-François Lisée sera élu pour lui succéder à la tête du parti souverainiste. (Lisez nos textes sur le sujet) Jacques Nadeau Le Devoir | Photo prise le 2 mai à Québec (Québec)







14. Incendie à Fort McMurray, 3 mai | Menacée par de violents feux de forêt depuis quelques jours, la ville de Fort McMurray, dans le nord de l’Alberta, est entièrement évacuée. Des milliers de pompiers et des dizaines d’hélicoptères et d’avions-citernes sont mobilisés pour combattre le brasier. Bilan: plus de 80 000 personnes sont chassées de chez elles, 590 000 hectares de forêt complètement détruits, plus de 2400 habitations brûlées par les flammes. La facture liée à la catastrophe s’élève à 5,3 milliards de dollars. (Lisez nos textes sur le sujet) Cole Burston Agence France-Presse | Photo prise le 5 mai à Fort McMurray (Alberta)







15. Dolan à Cannes, 22 mai | Les critiques étaient plus que divisés sur le dernier film du cinéaste québécois Xavier Dolan. Les sceptiques sont confondus: «Juste la fin du monde» remporte le Grand Prix du jury au Festival de Cannes. C’est la première fois qu’un film québécois arrive à se hisser aussi haut dans le palmarès. Le «jeune prodige», comme les médias français aiment le qualifier, avait remporté le prix du Jury pour «Mommy» deux ans plus tôt. Son nouveau film est aussi choisi pour représenter le Canada dans la course au meilleur film en langue étrangère, et fait partie des 9 neuf productions toujours en lice pour l’Oscar. (Lisez notre texte sur le sujet) Valery Hache Agence France-Presse | Photo prise le 22 mai à Cannes (France)







16. Muhammad Ali (1942-2016), 3 juin | Le boxeur le plus célèbre de l’histoire s’éteint à l’âge de 74 ans. Muhammad Ali se battait depuis trois décennies contre la maladie de Parkinson. Trois fois champion du monde, Cassius Marcellus Clay Jr — de son vrai nom — a acquis un statut de légende en donnant des coups de poing sur le ring et en refusant d’aller se battre au Vietnam. Il aura été le porte-voix de la cause des Noirs américains confrontés à la ségrégation raciale aux États-Unis. (Lisez nos textes sur le sujet) Brendan Smialowski Agence France-Presse | Photo prise le 10 juin à Louisville (États-Unis)







17. Tuerie d'Orlando, 12 juin | Jour noir pour la communauté homosexuelle aux États-Unis: un américain ouvre le feu dans un club gai d’Orlando, tuant 49 personnes et en blessant 53 autres. Le tireur, Omar Mateen, tombé sous les balles de la police, se disait ouvertement homophobe. L’attaque, qui a été revendiquée par le groupe État islamique, est considérée comme le pire attentat «terroriste» au pays depuis le 11 septembre 2001. La tragédie a semé la consternation au sein des communautés LGBTQ du monde entier. (Lisez nos textes sur le sujet) Brendan Smialowski Agence France-Presse | Photo prise le 13 juin à Orlando (États-Unis)







18. Aide médicale à mourir au Canada, 17 juin | Le Canada s'est officiellement doté d'un cadre légal pour l'aide médicale à mourir. Les médecins et infirmières praticiennes pourront désormais aider une personne qui le demande. Une aide qui peut aussi prendre la forme d'un médicament que le patient s'administre lui-même. Ce dernier doit remplir plusieurs critères, tels que, par exemple, être majeur et lucide. Le gouvernement de Justin Trudeau s'est fortement inspiré du Québec, qui avait adopté sa propre loi en 2014. (Lisez nos textes sur le sujet) Jacques Nadeau Le Devoir | Photo prise le 5 mai à Montréal (Québec)







19. Brexit, 23 juin | L’Europe retient son souffle. Depuis le début de la journée, les Britanniques se prononcent par référendum pour le maintien ou non du Royaume-Uni dans l’Union européenne. Avec 51,9% des voix, c’est le camp du «Leave» qui l’emporte. Ces résultats ont laissé une partie de la planète bouche bée, les sondages prévoyant le scénario inverse. Grand défenseur du camp du «Oui», le premier ministre David Cameron démissionne dans la foulée. L’organisation de la sortie de l’UE pourrait durer encore deux ans, le temps de négocier de nouveaux accords. (Lisez nos textes sur le sujet) Matt Dunham Associated Press | Photo prise le 23 juin à Londres (Royaume-Uni)





20. Black Lives Matter, 5 juillet | L'été 2016 est marqué par une suite de drames à trame raciale, aux États-Unis. Tout commence lorsque deux hommes afro-américains tombent sous les balles de policiers, à quelques jours d’intervalle. La tension est à son comble, la brutalité policière envers les Noirs est montrée du doigt. Quelques jours plus tard à Dallas, des hommes noirs enlèvent la vie à cinq policiers, en guise de protestation. Cette série d'altercations donne suite à des dizaines de manifestations, pour la plupart pacifiques, aux quatre coins du pays: le mouvement «Black Lives Matter» est créé. Ces tensions raciales, bien qu’amoindries, restent très présentes aux États-Unis, notamment durant la campagne électorale américaine. (Lisez nos textes sur le sujet) Kena Betancur Agence France-Presse | Photo prise le 9 juillet à New York (États-Unis)





Pour consulter ce reportage en grand format. cliquez ici.