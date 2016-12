Tempête sur la province

Photo: Pedro Ruiz Le Devoir

La tempête ayant enveloppé de neige le sud-ouest du Québec déferlait sur Charlevoix et le Bas-Saint-Laurent jeudi après-midi. Des accumulations de neige allant de 10 à 50 centimètres sont attendues. Selon Robert Michaud, météorologue à Environnement Canada, les plus fortes précipitations s’abattront sur Charlevoix, la Gaspésie et la Côte-Nord la nuit prochaine, ainsi que vendredi matin. Jusqu’à 50 centimètres sont attendus dans Charlevoix et dans les Chics-Chocs, en Gaspésie. De forts vents pourraient également souffler.