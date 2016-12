Chez Sears, des invendus sont tailladés et jetés dans les poubelles

Une résidante de Joliette a fait une découverte désolante mercredi dans les poubelles du magasin Sears du boulevard Firestone : elle y a trouvé des centaines de vêtements qui semblent avoir été volontairement tailladés avant d’être jetés.

Soutiens-gorge coupés en deux, jeans découpés sur la longueur et chandails avec de grands coups de ciseaux dans le dos remplissaient le conteneur à ordures réservé au magasin Sears, dans le stationnement des Galeries Joliette. « Il y avait des carrosses [poussettes] avec les roues sciées. J’ai vu des sièges de bébé, les dates étaient encore bonnes, mais ils avaient coupé les attaches », a remarqué Joanie Champoux.

Gaspillage

Furieuse, la jeune maman a ramassé une grande quantité de vêtements qu’elle a rapportés à la maison. Elle a l’intention de coudre les morceaux qu’elle peut rescaper pour ensuite les transformer en couvertures. « J’apprends à coudre. Et c’est tellement ironique parce que, la journée avant de trouver ça, j’ai acheté une machine à coudre chez Sears… », raconte-t-elle.

Joanie Champoux est une adepte du déchétarisme, cette plongée dans les déchets qui permet à bien des gens de se nourrir ou de se vêtir à peu de frais, et en contrant le gaspillage. Comme ses confrères déchétariens, elle n’est plus vraiment surprise quand elle découvre des produits qui semblent avoir été détruits juste avant d’être jetés. « Il y a des centaines de personnes qui font du dumpster diving et qui sont conscientes de ce que les commerces font, dit-elle. Par contre, pour ceux qui ne pratiquent pas cette activité, c’est un tout nouveau regard sur notre société. »

Photo: Joanie Champoux

En rendant sa découverte publique, elle souhaite surtout « trouver une solution ». « Ça me rend vraiment triste, la pollution qu’on fait pour fabriquer ce linge-là et le fait qu’en plus on paye une employée pour qu’elle le déchire », dit-elle.

Comme d’autres, elle croit possible que certaines entreprises déchirent des vêtements pour gonfler leurs pertes et économiser de l’impôt. À son avis, le gouvernement devrait instaurer des mesures afin d’encourager les magasins à faire don de leurs vêtements invendus. « Autrement, c’est sûr que c’est plus avantageux pour eux [les magasins] de déchirer que de donner », estime-t-elle.

Défectueux ?

Régulièrement, cette pratique qui consiste à rendre les déchets inutilisables alerte les médias. Au Québec, les magasins Yellow, Garage et Reitmans ont tour à tour été montrés du doigt pour avoir lacéré des vêtements qui semblaient autrement en bon état. À ce jour, les entreprises qui ont réagi à ce genre de reportage assurent que les vêtements qui sont abîmés le sont parce qu’ils sont défectueux.

Photo: Joanie Champoux

Mais Joanie Champoux ne croit pas à cet argument. Dans la pile de vêtements qu’elle a découverts, plusieurs portent une « étiquette d’identification de marchandise ». Sur celle-ci, des employés ont noté les défauts qui ont occasionné les retours des vêtements par ceux qui les avaient achetés. « Manque bouton », « tache rouge sur poche gauche », lit-on sur les étiquettes. Sur un chandail détaillé à 69,99 $, il manque un bouton au col. Deux grands coups de ciseaux y ont été donnés. « C’est vraiment fait pour que personne ne les utilise », croit Joanie Champoux. Elle remarque que les vêtements sont tous coupés aux mêmes endroits. « Tu vois que c’est une procédure », avance-t-elle.

Au magasin Sears de Joliette, la directrice du département des vêtements pour femmes a déclaré au Devoir « ne pas être au courant » d’une telle pratique. La femme, qui n’a pas souhaité s’identifier, a aussi refusé de dire si elle travaillait mercredi, journée au terme de laquelle les vêtements ont été jetés. Le Devoir est aussi entré en contact avec les relations médias de Sears Canada. Le responsable des communications, Vincent Power, a demandé de voir les photos de Joanie Champoux, mais n’a pas été en mesure de répondre aux questions du Devoir avant la parution de cet article.