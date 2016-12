Gars de chars

Cadeau de fin d’année des journalistes du Devoir, la série Instantanés propose des textes de fiction inspirés par des photos d’archives du temps des Fêtes envoyées par des lecteurs à la rédaction. Aujourd’hui, un texte de Guy Taillefer accompagnant une photo de François Richard.

Je ne pense pas qu’il y ait eu dans mon entourage beaucoup de filles qui comprennent vraiment. Sauf peut-être Julie. Ou Christine.

Je suis né comme la Deuxième Guerre mondiale se terminait. On prendrait bien plus tard la véritable mesure de l’atrocité des camps de la mort. Je vivrais longtemps, comme tout le monde, dans l’inconscience inexcusablement niaise de l’inhumanité de ces événements.

Mes tout premiers souvenirs sont ceux de la bicyclette rouge dont mon père m’a fait la surprise en ouvrant la porte du garage dans la rue Summerset. Du tuyau d’arrosage de M. Baranoff que j’ai tranché avec mon canif. De ma mère qui venait de mettre ma soeur au monde. De l’école maternelle dont je trouvais les bonnes soeurs froides et directives.

Et de la monumentale Plymouth bleue hard-top que p’pa a stationnée un soir de l’été 1952 sous le carport.

1952, c’est il y a 64 ans, ce qui m’en fait aujourd’hui 71. D’aussi loin que je me souvienne, j’ai toujours accordé beaucoup d’importance, trop peut-être, aux repères que sont l’âge des gens et des événements.

1952, c’est l’année du coup d’État de Nasser en Égypte et de Fulgencio Batista à Cuba. Du décès d’Eva Perón et de l’élection de Dwight Eisenhower. De l’accession au trône d’Élisabeth II et de la réélection de Maurice Duplessis pour un troisième mandat consécutif. Des débuts de la télévision de Radio-Canada et d’une tentative de réforme agraire au Guatemala, bloquée par la United Fruits avec la malsaine collaboration de Washington.

Mais dans la petite histoire de mon enfance, 1952 n’aura jamais été que l’année de la Plymouth bleue. De la grosse Plymouth bleue, et de ce qui allait en découler.

Photo: François Richard Photo: François Richard

Mon père, qui gagnait bien sa vie dans une usine de l’est de Montréal, se retrouva tout à coup jeté à la rue par un lockout. Pour joindre les deux bouts en touchant le moins possible à ses économies, car mon père était un homme économe, il finit par échouer, par malchance mais aussi par choix, derrière le comptoir d’une binerie de la rue Masson. Qui existe encore d’ailleurs. Il commit des maladresses, surtout au début. Un soir, il était rentré à la maison avec une vilaine brûlure d’huile à patates frites sur un avant-bras.

Malgré le pétrin du chômage, il s’était promis de nous faire passer un temps des Fêtes mémorable. Rien n’allait venir empoisonner sa nature optimiste, corrompre ses idées de vie heureuse et d’avenir rempli de possibilités.

Mais peut-être avait-il un peu exagéré, ainsi qu’en témoigne cette photo de mon frère et moi assis sur — et dans — nos jouets rutilants, sur fond d’arbre de Noël dégingandé comme un ado.

On était au chalet, au bord du lac Carré — qui l’était vaguement. On était allé couper le sapin avec une hache élimée dans le bois derrière chez nous avec notre cousin Michel. Ç’avait été laborieux. On n’aurait plus jamais envie de recommencer.

Qu’est devenu Michel ?

J’étais d’un naturel réservé et rêveur. L’ai toujours été.

Ceci expliquant peut-être cela, c’est ce matin-là, dans le sous-sol du chalet, que je commençai à comprendre, sans savoir vraiment le nommer, en quoi consistait le sentiment d’ambivalence.

J’étais l’aîné et, donc, je suppose que j’aurais pu d’emblée aller m’asseoir dans la bagnole plutôt que sur le camion. Mais pour toutes sortes de raisons qu’il serait trop long et assommant d’expliquer ici, j’hésitai devant cette grosse calandre ostentatoire de Bently. D’où paradoxe, n’est-il pas ? étant donné l’infinie fascination qu’exerçait sur moi la formidable Plymouth bleue de papa.

Mon petit frère, qui n’avait pas ces doutes, profita de ce que j’étais en pleine réflexion pour aller se fondre derrière le volant. Ce qui ne me décontenança point, bizarrement. J’allai enjamber le camion de pompier avec un plaisir qui me surprit un peu moi-même.

À l’usage, de toute façon, mon frère et moi échangerions les jouets le plus normalement du monde. Les différends seraient rares et brefs. Dans la grande sagesse que je lui trouvais à l’époque où je buvais ses paroles, mon père nous répéterait que le jeu est fondamentalement un exercice de partage.

Après quoi, j’aurais la Volks Super Beetle avec laquelle je descendrais avec Sylvie au Mexique ; une vieille Valiant payée un prix de fou ; une Mazda 626 blanche ; une Volvo rouge pourrie ; la Camry grise de mon père quand il n’a plus pu conduire ; et le Honda CRV qui vient de rendre l’âme au bout de 300 000 kilomètres. Autant de bazous polluants que j’apprendrais évidemment à utiliser avec parcimonie, par juste conscience environnementale.

La vie est une route. Et dans la vie d’un gars, cette route est, entre autres choses, une succession de chars.