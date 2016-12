Le porteur d’eau

Cadeau de fin d’année des journalistes du Devoir, la série Instantanés propose des textes de fiction inspirés par des photos d’archives du temps des Fêtes envoyées par des lecteurs à la rédaction. Aujourd’hui, un texte de Karl Rettino-Parazelli et un cliché de Luc Turcot.

Chez les Turcot, Noël n’est pas Noël sans une partie de hockey dans le parc du coin de la rue, juste en face de la maison des Boucher.

Encore une fois cette année, mes trois frères ont convaincu ma mère de filer à la patinoire après avoir pris une bouchée de pain-sandwich, en promettant de revenir à temps pour le réveillon. Mon père a fait semblant d’hésiter, mais, comme d’habitude, il est le premier à s’installer en bordure de la glace pour ne rien manquer de l’action.

Il n’y a pas de présentation des joueurs comme à la télévision, mais ça ne sert à rien parce que les équipes sont toujours les mêmes. D’un côté, les frères Turcot — Michel, Pierre et Éric — qui portent fièrement le chandail du Canadien qu’ils ont reçu en cadeau il y a quelques années. Trois modèles différents pour ne pas faire de chicane, il paraît.

En face, le redoutable trio des Boucher, formé de Sylvain, Thierry et Paul. Ils n’ont pas aussi fière allure que mes frères avec leurs manteaux d’hiver dépareillés, mais ma mère dit toujours que l’habit ne fait pas le joueur de hockey. Et à les voir patiner, je me dis qu’elle a raison.

Dans une famille de quatre gars, chacun a son rôle. Et le mien, quand vient le temps du hockey, c’est de rester sagement aux côtés de mon père. Trop petit pour jouer avec les grands, qu’on me dit tout le temps. Pourtant, il me semble que 8 ans, ce n’est pas si petit.

Ma tâche, c’est de déneiger la patinoire et de m’occuper de l’eau, qui de toute façon fige dans les bouteilles après une heure ou deux. Quand ils gagnent la partie annuelle, mes frères disent que c’est aussi grâce à moi, mais je trouve qu’ils exagèrent un peu.

Photo: Luc Turcot

L’an dernier, les Boucher ont remporté un match très serré et, ce soir, les Turcot veulent rapporter le trophée à la maison. Pas un vrai de vrai trophée avec de l’or, mais un trophée quand même, avec de la peinture dorée et des noms écrits dessus.

Mes trois frères sautent sur la glace en premier et font le tour de la patinoire en laissant leurs lames mordre la surface, comme pour intimider leurs adversaires. Les Boucher les rejoignent quelques secondes plus tard pour la mise au jeu.

J’adore regarder le hockey à la télévision, mais en vrai, c’est différent. Et on dirait qu’à Noël, c’est toujours spécial. La lumière jaunâtre, les ombres sur la glace, le bruit sourd de la rondelle qui frappe les bandes de bois humide… Sans oublier les flocons de neige, qui sont gros comme de la ouate en ce début de match.

Visiblement, mes frères sont en grande forme ce soir. Après avoir encaissé un but chanceux, ils ont réussi à en marquer trois en quelques minutes, dont un sur une séquence que Paul Boucher aurait aimé revoir. Mon frère Pierre a fait une savante passe à Éric, qui a déculotté le pauvre Paul avec une feinte dont lui seul connaît le secret. Il faudrait bien qu’il me l’apprenne un jour.

Dans les duels Turcot-Boucher, on ne sait jamais vraiment à quel moment la partie se termine. La tradition veut qu’une des deux équipes concède la victoire lorsque les ventres gargouillent et que les joues comment à durcir à cause du froid.

Mais comme je le disais, les matchs de hockey à Noël, c’est toujours spécial. À égalité après deux heures de jeu — du jamais vu —, les six joueurs se rassemblent dans un coin de la patinoire et se mettent d’accord : il y aura une séance de tirs de barrage. Un joueur contre un défenseur, pas le droit de lever la puck.

Éric est le premier à s’élancer pour les Turcot : il sert une autre tasse de café à Paul, qui commence à la trouver moins drôle. Les Boucher répliquent avec un but, les Turcot font de même, puis l’impossible survient. Sylvain, qui ne rate jamais une occasion de marquer, déborde Michel sur sa gauche, mais fend l’air lorsque la rondelle se met à sautiller sur la glace raboteuse. 2-1 Turcot.

Pierre sait qu’il a la victoire au bout du bâton. Il s’approche de la rondelle, puis s’arrête net. Il jette un regard en direction de mon père, qui hoche de la tête en souriant, avant de se pencher vers le sac qu’il avait laissé près de lui. Il en sort une boîte et me la tend.

Sans trop comprendre pourquoi mon père interrompt une partie de hockey aussi importante à un moment aussi crucial, je soulève le couvercle et trouve un splendide chandail rouge vif du Canadien. Dans le dos, en lettres brodées, mes trois lettres préférées : « LUC ».

« Allez Luc, c’est à toi ! » me lance Pierre, en me tendant son bâton. Je me tourne un instant vers mon père, qui me donne son O.K., j’enfile mon cadeau et je m’empresse de rejoindre mon frère en trottinant. Je n’ai pas de patins et le bâton est trop grand pour moi, mais je suis prêt à tout pour montrer à mes frères qu’ils peuvent compter sur leur recrue.

Au centre de la patinoire, les yeux rivés sur le but adverse, je ne suis pas dans un parc de Joliette : je suis sur la glace du Centre Bell, porté par les encouragements de 21 273 partisans en délire.

Je ne sais pas si ce sont les nuits passées à rêver de Coupe Stanley qui m’ont servi, ou si on m’a laissé une chance, mais le défenseur a mordu à ma feinte et, avant même que la rondelle ait touché le fond du filet, mes frères et mon père se précipitaient déjà vers moi pour me soulever dans les airs.

Cette année, je boirai mon lait de poule dans un trophée.