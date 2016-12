Il restera Marie

Cadeau de fin d’année des journalistes du Devoir, la série Instantanés propose des textes de fiction inspirés par des photos d’archives du temps des Fêtes envoyées par des lecteurs à la rédaction. Aujourd’hui, un texte de Caroline Montpetit et un cliché de Carole Néron.

Comme d’habitude, je l’ai reçue avant Noël. Avant même d’ouvrir la boîte, j’ai averti maman que c’était la dernière. Elle dormait dans le papier de soie, blonde aux yeux clairs, avec une jolie robe de soie bleue et de dentelle blanche. Une splendeur.

Rien à voir avec moi, bien sûr, la noiraude aux yeux sombres… le portrait craché de mon père ! Année après année, ma mère me fait toujours sentir que je ne suis pas jolie, en m’offrant des poupées aux yeux clairs.

Mais elle ne peut pas tout contrôler. C’est moi qui décide du nom de chacune de mes poupées.

Celle-ci s’appellera Marie, comme ma nouvelle copine de l’école. Elle m’a invitée à son anniversaire cette année. Mais je n’ai pas pu y aller, maman voulait que je reste à la maison pour faire mes devoirs et pratiquer mon piano.

Comme je n’ai jamais le droit d’inviter d’amies, maman m’offre des poupées, en croyant que ça fera l’affaire. Chaque Noël, je les dispose autour du sapin, et je m’invente une histoire dans ma tête.

Il y a la petite Claire, le souffre-douleur de la classe. C’est la plus petite de mes poupées, blonde aux yeux bleus elle aussi.

La grande Florence et moi, nous nous moquons d’elle parfois. En maternelle, elle avait fait pipi par terre, parce qu’on lui avait ordonné de ne pas bouger jusqu’au dîner. Elle était terrifiée, mais ne nous a pas trahies lorsque la professeure l’a réprimandée. Durant plusieurs années, elle a vécu un peu en marge du groupe. Puis, est arrivée Zoé, la petite Noire. Celle-là non plus, Florence n’en voulait pas au début. Elle la dévisageait de haut en bas en lui demandant d’où elle venait.

Florence, c’est la grande brune à la robe rose. C’est elle, la leader du groupe. Dès l’arrivée à l’école le matin, elle fait la pluie et le beau temps parmi nous, décide de qui sera acceptée dans le groupe et de qui ne le sera pas. Moi, je me débrouille pour être toujours de son côté, même si ça me demande parfois de marcher sur mes principes.

Mais il y en a d’autres qui lui tiennent tête. Comme Jeanne, aux cheveux noirs avec la robe à pois. Elle est plus intelligente que Florence, mais elle est moins méchante. Avec Ariane, la châtaine bouclée en robe du soir, et Cassandre, frisée, aussi, mais qui porte les cheveux courts, elles ont monté la professeure contre nous.

Depuis, nous sommes obligées de nous cacher, pendant la récréation, pour tenir nos conciliabules et dire du mal des unes et des autres. J’ai continué de suivre et de soutenir Florence, mais je commence à me lasser.

Une chance qu’il y a Marie. Elle est arrivée tout récemment à l’école. Ses parents se sont séparés et sa mère est venue s’installer en ville. Avant, elle vivait à la campagne. À Saint-Isidore, plus précisément. Elle dit qu’elle a encore des amis là-bas, et son père y vit. Elle va le voir un week-end sur deux.

Il faut que je convainque ma mère de me laisser y aller avec elle. Que je prétexte un travail à faire en équipe pour l’école.

À la campagne, les enfants vieillissent plus vite qu’en ville, il paraît. Tous les week-ends, il y a une danse à la salle paroissiale. Marie y a déjà embrassé un garçon avec la langue.

Elle dit qu’elle pourrait m’en présenter un aussi. Il s’appelle Henri. J’ai vu sa photo sur Facebook, en cachette de ma mère. Je ne le trouve pas très beau, mais je suis sûre que je pourrais l’embrasser en fermant les yeux. Elle dit qu’il fume la cigarette, je ne sais pas si ça se sent sur la langue.

À la maison, je n’ai accès à aucun ordinateur sauf pour les travaux scolaires. Il faut que je continue de faire semblant d’être une petite fille un peu plus longtemps, pour ne pas que ma mère me coupe toutes les permissions. Je suis sa fille unique et elle ne veut pas me laisser grandir. Un peu plus et elle voulait me faire croire au père Noël. Dans quelques heures, mes oncles et mes tantes vont arriver. Ils vont avoir des paquets et il va falloir que j’enlève mes poupées d’autour du sapin.

Je vais les mettre sur mon lit. Elles y seront tranquilles.

Je vais leur faire une grande fête d’adieu organisée par Florence. C’est elle qui décidera du rang de chacune. Marie, elle, restera près de moi en silence. Et quand la fête sera terminée, nous sortirons de la pièce sur la pointe des pieds.

Après, je vais me débarrasser de toutes mes poupées, je le jure. Je vais toutes les mettre au rebut, les unes après les autres. Sauf peut-être Marie, que j’emmènerai avec moi à Saint-Isidore. Enfin, si j’y vais…