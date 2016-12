De Zeus à MétéoMédia, dame Nature continue de fasciner

Les aléas de la météo pèsent plus de deux fois plus lourd dans la couverture médiatique du Québec que dans celle du reste du monde.

Marronnier des temps morts de l’actualité, bavardage inoffensif par excellence, le temps qu’il fait préoccupe les Québécois davantage qu’ailleurs. Dans son bilan 2016, Influence Communication a estimé que la météo se trouve au 16e rang des grands thèmes traités par les médias au Québec. Ce palmarès fait de la météo un sujet plus traité que l’éducation, la pauvreté et les autochtones. Ses aléas pèsent plus de deux fois plus lourd dans la couverture médiatique provinciale que dans celle du reste du monde.

Il ne fait ni la pluie ni le beau temps. Mais Éric Chatigny les prédit mieux qu’Environnement Canada.

Après un bref récapitulatif des précipitations à Sainte-Agathe-des-Monts, il avoue d’emblée être un mordu de météorologie. Depuis près d’une quinzaine d’années, il alimente durant une heure chaque matin le site meteolaurentides.com, auquel se fient plusieurs milliers de visiteurs. « Quand j’étais jeune, je regardais les deux sources principales [Environnement Canada et MétéoMédia], je m’apercevais déjà des différences. J’en étais passionné dès l’âge de cinq ans », expose-t-il.

Les modèles utilisés pour prévoir le temps, il les connaît par coeur, même s’il n’est qu’un amateur. « À l’intérieur de 48 heures, les modèles sont presque tous égaux, mais ils ont des variantes importantes pour les prévisions à long terme », note M. Chatigny, admettant une préférence pour les modèles européens. Surtout, ce qui fait la différence selon lui est l’interprétation humaine, plutôt qu’automatisée.

C’est par exemple presque toujours le même ratio qui est appliqué pour les accumulations de neige, alors qu’elles dépendent de la grosseur des flocons, qui, elle, dépend de la température extérieure.

Il est loin d’être le seul météorologue amateur très actif. Des pages Facebook dédiées aux vidéos YouTube d’inconnus vues près de 200 000 fois, la météo infuse aussi la culture numérique. Au point où Environnement Canada les encourage à faire partie de son programme d’observateurs volontaires. Ils sont ainsi plusieurs centaines à signaler au ministère les phénomènes météo, surtout les plus violents, comme des rafales destructrices ou des pluies torrentielles.

S’en remettre à la puissance des éléments

Photo: Annik MH de Carufel Le Devoir

Ce sont d’ailleurs les extrêmes qui passionnent le plus M. Chatigny. Des tempêtes de neige de sa jeunesse sur l’île d’Orléans aux orages violents, « la force de la nature qui se déchaîne est ce qu’il y a de plus beau ».

Pour Benoît Castelnérac, notre obsession collective — et individuelle — pour la météo tient du « sublime », un concept au-delà du « beau » en esthétique. « Le beau est à la mesure humaine, un tableau par exemple, le sublime dépasse l’imagination. La météo est parfois d’une violence inimaginable, notre cerveau n’arrive pas en fait à imaginer autant de force, une puissance qui dépasse toute autre sur la terre », explique ce professeur au Département de philosophie et d’éthique appliquée de l’Université de Sherbrooke.

Ce sentiment devant ce qui dépasse l’entendement, le sublime, fonctionne aussi avec le « relâchement de la crainte ». De plus en plus mise en scène par les photos sur les réseaux sociaux et les alertes rouges sur nos cellulaires, la météo-spectacle joue sur « le délice d’une frayeur apaisée », dit M. Castelnérac, quand on se sent bien à l’abri au fond de son salon devant la catastrophe.

Fascinés eux aussi par toutes les irrégularités aperçues dans le ciel, par « cette force surhumaine des éléments », dit le professeur, les Grecs anciens croyaient que les dieux communiquaient par ces phénomènes météorologiques. De Zeus à MétéoMédia, la météo est finalement « l’une des rares choses qui continuent à nous échapper », conclut-il.