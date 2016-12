Le bal costumé

Cadeau de fin d’année des journalistes du Devoir, la série Instantanés propose des textes de fiction inspirés par des photos d’archives du temps des Fêtes envoyées par des lecteurs à la rédaction. Aujourd’hui, un texte de Laurence Clavel et un cliché de Marie Lavoie.

Dans ma famille, on reçoit chez nous pour Noël une année et, l’année d’après, on réveillonne chez ma tante Gisèle, la soeur de Maman. C’est sa grande soeur, mais elle est plus petite que Maman. C’est bizarre parce que moi, ma soeur Valérie a 7 ans et demi et, en grimpant sur le comptoir, elle est capable d’aller chercher les biscuits au beurre de pinottes que Maman cache en haut du frigidaire. J’ai assez hâte d’être aussi grande que Valérie pour pouvoir en manger en cachette !

Cette année, c’était à notre tour de recevoir pour le réveillon. Sur la table de la cuisine, il y avait de la dinde et des p’tites saucisses enrobées de bacon (miam !). Et Maman avait acheté une grosse bûche à la crème glacée. Celle avec des cerises et un père Noël dessus. Avec mon cousin Philippe, qui a le même âge que moi, on allait pouvoir jouer avec mes Lego dans le sous-sol et construire une cabane avec les coussins du divan. Et quand viendrait le temps pour la visite de s’en aller, on se cacherait sous les manteaux empilés sur le lit de mes parents en espérant que les adultes ne nous trouvent pas. Comme ça, Noël ne serait jamais fini.

Comme chaque année, Maman et ma tante Gisèle avaient organisé un concours. C’est une tradition dans ma famille. Chaque Noël, on vote pour les meilleurs sandwichs pas d’croûte ou le cadeau le plus original. Maman trouve ça bien important, ce concours-là. Je ne sais pas trop pourquoi, vu qu’on ne gagne même pas de prix… En tout cas.

L’an dernier, c’est mon oncle Denis qui a gagné le concours de la plus belle cravate avec son noeud papillon vert décoré de cannes de Noël. Maman n’a pas arrêté de dire qu’un noeud papillon, ce n’est pas la même chose qu’une cravate et que c’était celle en corduroy rouge de Papa qui était la plus belle. Cette année, Maman voulait gagner.

Elle avait organisé un bal costumé. Après le souper, tout le monde allait se déguiser. On mettrait de la musique de Noël et on danserait dans le salon jusqu’à minuit. Maman avait pensé à son affaire. Elle serait la Vierge Marie ! Elle avait trouvé un châle bleu pareil comme celui de la petite figurine dans la crèche en dessous du sapin et Papa s’était fait pousser la barbe pour ressembler à saint Joseph. Mon petit frère Francis est encore un bébé, alors il est toujours un peu déguisé en p’tit Jésus. Valérie, elle, avait eu le droit de mettre son costume de princesse, à condition qu’elle dise qu’elle était la fée des étoiles, pour faire plus « Noël ».

Je trouvais que c’était une super bonne idée parce que ça voulait dire que je n’étais pas obligée de porter une robe et des collants en laine-qui-pique pendant toute la soirée. Et j’allais enfin pouvoir mettre mon déguisement de Robin ! C’est Grand-papa qui me l’a donné pour ma fête. J’ai eu 5 ans le 4 novembre et l’Halloween était déjà passée, alors Maman — même si elle aurait préféré que Grand-papa me donne un déguisement de Wonder Woman ou de Cyndi Lauper : des superhéros FILLES ! — m’avait promis que je pourrais mettre mon costume à Noël.

Mais ce n’est pas ça qui est arrivé… À cause de mon cousin Philippe-le-tannant. Il a passé la soirée à faire des niaiseries et à raconter que le père Noël n’existe pas. (C’est son voisin Jonathan qui a 8 ans qui lui a dit ça. C’est des menteries, c’est sûr !) Il disait que c’est les parents qui achètent les cadeaux de Noël et il a cherché partout dans la maison pour voir s’il y en avait de cachés. Il en a trouvé un en dessous du lit de mes parents, mais Maman a dit que c’était un cadeau pour sa collègue Johanne à la banque. Philippe avait quand même réussi à déchirer un bout d’emballage et j’ai vu que c’était un tourne-disque Fisher Price. La collègue de Maman a demandé la même chose que moi au père Noël.

On venait de mettre nos costumes et on attendait juste que mon oncle Denis finisse de se déguiser en bonhomme de neige avant de prendre des photos. Ma tante Gisèle trouvait que Philippe avait mangé trop de bûche de Noël puis qu’il était bien trop excité. Il fallait se dépêcher parce que, après ça, eux autres allaient faire un bout. Mon cousin, déguisé en Lucky Luke, était en train de se balancer sur la chaise berçante du salon en criant « Hue ! Cheval ! » quand il a vomi toutes ses p’tites saucisses sur sa chemise. Il y avait aussi des morceaux de cerises au marasquin sur ses bottes de cow-boy. Maman était juste à côté de lui et quand elle a voulu le lever pour l’amener aux toilettes, Philippe a encore vomi. Sur le beau châle bleu de Maman.

Maman est devenue rouge comme une tomate et elle a crié : « Gisèle : va don’ nettoyer ton p’tit tannant ! » en cherchant une napkin pour s’essuyer. J’étais d’accord avec Maman : c’est vrai que mon cousin est tannant. Sauf qu’elle a ajouté, en me montrant du doigt : « Toi, Marie-Pierre, prête ton costume de superhéros à ton cousin. Qu’il aille que’que chose à s’mettre pour la photo. Pis de toute façon, les superhéros, c’est des affaires de p’tits gars. »

Quand le visage de Maman est de cette couleur-là, ça ne sert à rien de s’obstiner. Mais j’ai quand même dit : « Pis moi ? Qu’est-ce que j’vais mettre ? »

— « Tu mettras ton déguisement de clown, là. Celui que t’as mis à l’Halloween. Pis dépêchez-vous, qu’on en finisse ! »

Ça fait que c’est ça que j’ai fait. « Pas de discussion. » J’avais vraiment le goût de lui dire que ce n’est même pas un vrai costume de clown parce qu’il a des espèces d’oreilles de lapin au lieu d’un drôle de chapeau, mais je ne l’ai pas fait. Et puis en plus, ce n’est pas MON déguisement, c’est celui de ma soeur… En tout cas.

Finalement, c’est mon oncle Denis-le-bonhomme-de-neige qui a gagné le concours. Mon cousin Philippe s’est endormi sur le divan et on n’a pas pu se cacher en dessous des manteaux. Ma tante Gisèle a dit qu’il n’y aura pas de bal costumé chez elle l’année prochaine, « c’est ben certain ». Mais si jamais elle change d’idée, moi, je sais déjà comment me déguiser. En Batman !