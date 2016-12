Éducation et conformisme: résistons à la tentation d’abandonner

Les profs doivent apprendre aux jeunes comment gérer de manière féconde et non destructrice leur relation à leurs appareils.

Le texte de Marie-Michèle Sioui « “1984” ne fait plus peur aux jeunes » (Le Devoir, 17 décembre) tire la sonnette d’alarme : les jeunes du secondaire seraient plus conformistes que jamais, obéissant de manière obtuse à des exigences de performance et se désintéressant du maintien des libertés civiles. De plus, ils se ficheraient de plus en plus d’acquérir une culture générale jugée inutile dans une perspective utilitaire de courte vue limitée uniquement à l’obsession du débouché à l’emploi. L’article souligne l’impuissance d’un enseignant face à ce phénomène et laisse le lecteur sur une impression de désespoir.

Mon expérience me mène à penser un peu autrement. Je suis tuteur depuis quelques années auprès de jeunes du cégep ou du secondaire que j’aide en diverses matières : français, mathématique, histoire, etc. Entendons-nous tout de suite : mon travail ne me met pas en contact avec les premiers de classe, mais bien plus souvent avec les élèves qui ont des difficultés. Il est certain que je constate un certain conformisme, voire une certaine incuriosité primaire chez plusieurs d’entre eux. Mais quoi de plus banal pour des adolescents dont la personnalité est en construction ?

L’école secondaire me semble avoir toujours été le lieu de la dictature du conformisme et de l’obsession désespérée de la perfection. C’est le souvenir que j’en garde, du moins. En cela, nihil novi sub sole ! (Il n’y a rien de nouveau sous le soleil.) Cependant, je vois aussi chez les élèves que je côtoie une immense curiosité qui ne demande qu’à être développée et nourrie. À titre d’exemple, j’ai déjà eu une conversation passionnante avec une élève de 15 ans sur le concept d’ipséité ; j’ai aussi, avec un garçon de 14 ans, entamé une discussion sur le passage du féodalisme à la monarchie absolue. Ne nous trompons pas : au-delà du conformisme, les jeunes sont pour la plupart d’énormes demandeurs d’éducation.

Entrevoir les autres mondes

Bien sûr, la curiosité est un muscle : plus on l’utilise, plus elle s’aiguise. Au départ, il peut certainement être difficile de percer la carapace de l’indifférence. Mais c’est une grave erreur que de laisser nos jeunes à la seule idéologie utilitaire où l’école est uniquement perçue comme une gigantesque machine à former des travailleurs. Il y a tout un discours qui vise à réduire l’homme à une fonction dans la société, comme un rouage dans une machine, et à n’entretenir que des relations utilitaires à lui-même, aux autres, au monde et aux choses. Mais personne n’est réellement un être unidimensionnel, et je crois que le rôle de l’école se trouve précisément là : aider les élèves à sortir du conformisme dans lequel ils baignent pour leur faire entrevoir les autres mondes possibles.

Cynthia Fleury, une philosophe et psychanalyste française, le dit bien dans son récent ouvrage Les irremplaçables, paru en 2015 : « C’est là le travail de l’enseignant : ouvrir le temps, transformer cette simple heure en rencontre sensorielle, existentielle, informationnelle. Faire qu’en une heure, soudain, il s’est joué quelque chose d’autre, un début d’avènement mature, une envie de destin, un désir de soi, pas nécessairement en termes de vocation, mais en termes de rencontre. »

Ne pas abandonner

L’éducation, c’est aller à la rencontre des mondes jusqu’alors inconnus. Et les maîtres sont là pour aider les élèves à franchir l’effort nécessaire pour accéder à cette rencontre. Pour ma part, j’ai eu la chance de rencontrer de tels mentors sur mon parcours scolaire, des personnes qui alliaient passion, exigence et accompagnement, et j’en suis éternellement reconnaissant.

C’est ainsi que l’éducation est une lutte. Elle l’a toujours été. Une lutte contre l’ignorance, contre le conformisme, contre les préjugés, contre la paresse intellectuelle. Elle est une lutte pour que nos jeunes deviennent des citoyens qui savent se situer dans le temps et l’espace, qui possèdent des points de référence pour évoluer dans le monde.

C’est pourquoi les enseignants ne doivent jamais abandonner. Ils ne doivent jamais abandonner la jeunesse qu’ils ont devant eux. Ils ne doivent jamais en rester au scandale de l’ignorance et de l’indifférence, mais toujours ébranler les esprits endormis. Ils ne doivent pas seulement déplorer l’usage envahissant et nivelant des réseaux sociaux, mais plutôt apprendre aux jeunes comment gérer de manière féconde et non destructrice leur relation à leurs appareils. Ils ne peuvent se permettre de présenter leur matière de manière froide et mécanique, mais ils doivent parler avec amour de ce qu’ils partagent avec leur auditoire.

Ils doivent aussi accepter de devoir se battre parfois contre les résistances de certains de leurs élèves. Après tout, ce qui vaut la peine d’être appris se trouve généralement hors de notre zone de confort, et devenir un individu et un citoyen accompli n’est jamais chose facile.

Profs, face au conformisme et à l’incuriosité, n’abandonnez pas, on a besoin de vous !