Tentatives d'incendies dans deux restaurants de Montréal 

Pizzéria No. 900 ciblée

Deux restaurants de la métropole ont échappé de peu à des incendies criminels durant la nuit de dimanche à lundi. Le bistro Pot Masson, dans le quartier Rosemont, et la pizzeria No. 900, dans Ahuntsic, ont été la cible de cocktails Molotov.C'est la deuxième fois en moins d'une semaine, que le bistro Pot Masson, situé dans le quartier Rosemont, est attaqué.Vers 4h40, lundi, un témoin a aperçu deux suspects fracasser une fenêtre du bistro et répandre un liquide à l'intérieur. Les deux personnes ont ensuite pris la fuite sur la 9e Avenue sans que les flammes aient pu prendre naissance.Les policiers du SPVM qui sont arrivés sur les lieux après avoir été alertés ont constaté que le liquide répandu était incendiaire. Personne n'était sur les lieux. Les dommages causés ne sont pas très importants.Le 20 décembre dernier, un incendie criminel avait aussi été allumé au Pot Masson en plein milieu de la nuit. L'intervention rapide de personnes qui procédaient à des travaux de rénovation avait permis de limiter les dégâts et personne n'avait été blessé.Une fenêtre avait été fracassée cette nuit-là aussi et un objet incendiaire lancé à l'intérieur.Plus au nord, la pizzéria No. 900 située sur la rue Fleury Est, dans le quartier Ahuntsic, a aussi été victime d'une attaque au cocktail Molotov.Vers 4h55, un patrouilleur du SPVM qui passait près de l'établissement, a remarqué que des flammes s'en échappaient. Il a pu éteindre l'incendie naissant en utilisant l'équipement d'extinction qui se trouvait dans sa voiture de patrouille.Il a ensuite remarqué qu'une fenêtre de la façade avait été cassée et qu'un objet incendiaire avait été lancé à l'intérieur.Personne n'était dans le restaurant au moment de l'incendie dans l'immeuble qui compte un logement à l'étage. Aucun témoin ne s'est manifesté à la police jusqu'ici.L'établissement dispose de caméras de surveillance. Leurs images pourraient aider les enquêteurs du Module des incendies criminels du SPVM à trouver les personnes responsables du méfait.