Tombés du ciel

Cadeau de fin d’année des journalistes du Devoir, la série Instantanés propose des textes de fiction inspirés par des photos d’archives du temps des Fêtes envoyées par des lecteurs à la rédaction. Aujourd’hui, un texte d’Odile Tremblay et un cliché de Jean-Michel Nadeau. Joyeux Noël !

Encore un coup du père Noël ! L’année précédente, il s’était évadé en canot, profitant des rivières dégelées par le réchauffement climatique pour filer en douce. Cette fois, des morses aux dents longues durent le pousser le 24 décembre jusqu’au traîneau plein de cadeaux, sous escorte de boeufs musqués : « Ça suffit ! Montez ! »

Un ordre au patriarche ! Les services de sécurité du Palais en étaient rendus là !

Le barbu avait picolé, de toute évidence, malgré d’infinies précautions pour lui cacher les bouteilles de champagne avant la fête. Un complice dans la voûte sans doute, quelque renard étourdi venu l’abreuver…

Le problème ne datait pas d’hier. Mélancolique sur sa banquise, chantant le blues des bayous en envoyant paître les Jingle Bells et la harpe des fées, le père Noël devenait l’ombre de lui-même. La fonte de la calotte glaciaire l’aigrissait toujours, quoique sa rage se portât désormais sur la Toile, aux commandes et livraisons de cadeaux ultrarapides ; une concurrente déloyale à ses yeux : « En garde, sale Amazone, avec ou sans “e” ! »

Sauf qu’il ignorait par quel bout l’attraper. Et sa garde rapprochée le voyait, navrée, ferrailler en tournoyant dans la toundra, sans prise sur une ennemie dématérialisée.

Ce vieillard indigne menaçait de ternir le blason du Royaume des glaces. Or, tout un peuple de créatures translucides vivait là-haut de ses chimères.

Lutins et valets cachaient à la terre entière l’ampleur du mal avec l’appui des Inuits aux bouches cousues, mais murmuraient dans son sillage : « Un poivrot ! » Son teint rougeaud, son pif et sa bedaine de bière auraient trahi chez tout autre l’ivrognerie sévère.

Pas la sienne ! Le chef du blanc royaume était couvert d’un océan à l’autre par une mafia occulte et des politiciens corrompus. Tandis que les journalistes nationaux taisaient la nouvelle — craignant l’émeute si les écailles tombaient des yeux du peuple à genoux — des glaces de la Russie, WikiLeaks pouvait à tout instant dévoiler le pot aux roses…

Pour l’heure, le mythe tenait encore sur son trône ébranlé. Les humains aiment se bercer de belles histoires. Surtout les adultes, car les enfants, autrement perspicaces, flairaient quelque arnaque, les plus jeunes allant jusqu’à contester l’existence du père Noël. Ces dernières années, des retards de livraison, des cheminées négligées laissaient planer le pire…

« La prochaine fois, on magasinera par cyberachats », grommelaient les poupons.

Après le roupillon

Le malheur frappa cette fois en plein vol. Disparu des écrans radars, tombé du ciel, son traîneau renversé, les cadeaux dispersés parmi les flocons de neige trop mouillés. Un désastre !

Les rennes aux nez rouges, attelés à son équipage, témoignèrent de la chute du corps aux intendants du royaume. Du bout de leurs téléphones intelligents, ils menaçaient de faire grève, réclamant renfort, bramant à la lune.

Ces cervidés rageaient d’être affectés d’office à la rescousse du père Noël, las de soulever sa masse de leurs bois tendus. Ronfleur en plus, le bonhomme, et d’haleine fétide. À chaque réveil, ses « Oh ! Oh ! Oh ! » empestaient le fond de tonne.

« Pitié pour nos naseaux ! Et comment le retrouver à nous seuls en pleine nuit ? On l’a vu rebondir d’une montagne à l’autre. »

Pas tuable, même imbibé, le père Noël devait roupiller quelque part, mais où ?

Un escadron d’oies blanches fut dépêché d’urgence pour sauver l’honneur du pôle Nord, en mettant la patte sur le disparu. Quelques lièvres, oreilles au sol, avaient senti, au bord du lac Pourri, la terre trembler, comme après la chute d’une météorite, relayant l’info à la ronde.

C’est le p’tit Gilou, pas plus fin qu’un autre et pas plus fou, mais laissé à lui-même, qui trouva le père Noël endormi parmi les branches, entre deux eaux courantes et trois glaces égarées.

Le garçon le reconnut à sa barbe, au costume et au bedon rebondi, le tâtant pour s’assurer qu’il ne rêvait point. « Vous existez donc ? »

Des « Oh ! Oh ! Oh ! » pestilentiels achevèrent de l’en convaincre.

Mal réveillé, à moitié sonné, le vieillard entrevit dans un halo les millions de foyers en attente insomniaque. La nuit de Noël, des remords lui titillaient parfois le pompon. Il s’écria « en route ! » d’une voix pâteuse mais déterminée, appuyé sur cet enfant providentiel comme sur un sceptre précieux.

Ravi de se sentir enfin apprécié, par une légende en plus, renonçant à twitter sa découverte, Gilou s’arc-bouta pour soulever le père Noël avant de ramasser des présents épars, les séchant, quasi tendre, d’un revers de capuchon. « Comptez sur moi ! Sur elle aussi ! »

Amadouée par ce fidèle allié, la Toile accepta de prêter main-forte au vieil adversaire : « Trêve de Noël ! » Et de nouer avec ses Amazones des ondes qui hissèrent le duo à haute vitesse jusqu’au traîneau.

Les rennes, repus d’inertie, mirent cap au sud, après avoir refilé à leur monde un p’tit coup de blanc pour la route. Les étoiles gondolaient de travers. Hue ! donc.

Ainsi, le père Noël parvint-il à viser sans trembler, sous les doigts de Gilou, les cheminées. Et les cadeaux tombèrent à leur tour du ciel, paquetés comme les commissionnaires, mais aussi heureux qu’eux d’arriver à temps pour la grande célébration.