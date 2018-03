Le père du petit Ariel Kouakou croit toujours qu’il s’agit d’un enlèvement

Plus d’une semaine après la disparition du petit Ariel Kouakou, son père croit toujours qu’il s’est fait kidnapper et il demande aux autorités de se concentrer sur cette hypothèse. De son côté, la police de Montréal n’exclut aucune possibilité. En point de presse à Montréal, mardi après-midi, Kouadio Frédéric Kouakou s’est désolé qu’il n’y ait toujours pas de piste sur ce qui a pu se passer pour que son fils de 10 ans ne donne plus de nouvelles. Des plongeurs de la police de Montréal ont fait six plongées différentes dans la rivière des Prairies, lundi et mardi, pour trouver des indices sur la disparition du garçon. La police a mis fin à ses recherches dans le cours d’eau pour l’instant. M. Kouakou a souligné que les images des caméras de surveillance montraient que son fils s’était bel et bien rendu chez son ami. Avant sa disparition, le petit Ariel avait quitté la résidence familiale du quartier Ahuntsic-Cartierville pour aller chez cet ami.