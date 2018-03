La boisson FCKD UP toujours en vente à certains endroits

Ottawa — La boisson FCKD UP est toujours vendue dans certains dépanneurs du Québec deux semaines après que le groupe Geloso eut annoncé qu’il cessait sa production et la retirait des rayons. Une preuve que la ministre fédérale de la Santé, Ginette Petitpas Taylor, devrait suspendre la vente de ce type de boissons sucrées, énergisantes et alcoolisées, toutes marques confondues, jusqu’à l’entrée en vigueur de son nouveau règlement pour les encadrer, selon le député Luc Thériault, qui est revenu à la charge mardi. Cette boisson dans un format de 568 ml contient 11,9 % d’alcool et se vendait moins de 4 $.