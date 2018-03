Tempête de neige de 2017: deux décès causés par le monoxyde de carbone

Les deux hommes décédés dans leur véhicule durant la tempête de neige du 14 mars 2017 à Saint-Pierre-de-la-Rivière-du-Sud, près de Montmagny dans Chaudière-Appalaches, ont été intoxiqués au monoxyde de carbone.

C’est ce que confirme le rapport du coroner Luc Malouin, déposé mardi matin.

M. Malouin mentionne que Pierre Thibault et Michaël Fiset ont possiblement sous-estimé le danger que représentait la tempête en décidant de prendre la route. Les conditions routières étaient très difficiles et leur entourage leur avait déconseillé de quitter leur lieu de travail.

Après avoir contourné une barrière qui bloquait la route du Coteau, la camionnette à traction intégrale de M. Fiset, dans laquelle se trouvait également M. Thibault, s’enlise dans une lame de neige d’environ 1,5 mètre de haut sur la rue Principale.

Malgré les appels qu’ils logent auprès de leurs proches et des policiers, les deux hommes sont laissés à eux-mêmes et peinent à dégager le tuyau d’échappement et les vitres du véhicule.

Ce n’est que le lendemain matin que des agents de la Sûreté du Québec parviennent à localiser le véhicule. Ils trouvent alors les deux hommes sans vie.

Le coroner note qu’il a fallu près de deux heures de préparation pour que les véhicules de la Sûreté du Québec parviennent à quitter le poste de police. L’un des policiers qualifiés pour conduire une motoneige patrouillait ailleurs sur le territoire, relève M. Malouin.

Le coroner recommande à la Sûreté du Québec de revoir ses directives internes en cas d’Opération Griffe — la stratégie d’intervention en cas de mauvaises conditions climatiques — pour avoir un meilleur temps de réaction.