Bonjour printemps

Il fera quelque chose comme -7 degrés Celsius à Montréal et à Québec aujourd’hui, mais ne vous laissez pas berner : à 12 h 15 précises, le printemps sera officiellement là. Bonjour, et bienvenue.

L’hiver 2018 pourra donc s’éclipser après 88 jours et 23 heures d’un service plutôt froid et enneigé. On lui dit au revoir, et à l’an prochain.